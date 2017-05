Čo Slovákov hnevá na bankách najviac...

Klienti slovenských bánk sa prvýkrát v meraní spokojnosti cez systém Staffino vyjadrili ku kvalite služieb poskytovaných bankami. Prezradili, s čím sú najviac nespokojní. Najväčší problém je podľa nich zastaralý a nepružný internet banking. Nasleduje neochota a neprofesionalita personálu a nevýhodnosť bankových produktov.

Prieskum kvality bánk zrealizoval nezávislý hodnotiaci systém Staffino v spolupráci s portálom FinančnáHitparáda.sk. Zúčastnilo sa ho 3300 respondentov.

Najväčšie nedostatky slovenských bánk

V súčasnosti je samozrejmosťou, že klienti realizujú bankové operácie prostredníctvom internet bankingu. Slovensko síce vďaka inováciám v digitálnych bankových službách drží krok s vyspelým svetom, no napriek tomu je používanie internetbankingu pre množstvo Slovákov stresujúcejšie než osobná návšteva pobočky.

Za nespokojnosťou sa skrýva neprehľadné a neintuitívne usporiadanie jednotlivých položiek online bankovníctve. Problémom sú ale aj chýbajúce služby, ktoré by sa dali vybaviť z domu, no klienti sa musia kvôli nim osobne dostaviť do banky. Napriek technickému pokroku tak klienti bankám vyčítajú zastaranosť funkcionality online bankingu, ale aj zastaranosť vzhľadu jednotlivých rozhraní. Slováci by na základe prieskumu uvítali možnosť vybaviť viac svojich požiadaviek online alebo cez telefón.

Čo Slováci na službách bánk najviac kritizujú?





Slováci pomerne citlivo vnímajú aj neochotu, či naopak nadmernú ochotu zamestnancov bánk. Obzvlášť sa im nepáči, ak im bankový pracovníci neodbytne ponúkajú nové ale nepožadované produkty a služby. Sympatické im nie sú ani zmeny poplatkov a podmienok využívania osobných účtov, či ďalších produktov. Ak chcú totiž získať účet bez poplatku alebo inú výhodnejšiu službu, musia splniť množstvo, niekedy až absurdných, podmienok. Ľudí to trápi paradoxne viac ako rýchlosť vybavenia ich žiadostí, či to, že majú na pobočkách málo súkromia pri jednotlivých priehradkách.

„Prieskum jednoznačne ukázal, že Slováci chcú využívať viac bankových služieb cez internet a zároveň menej často navštevovať pobočky. Preto si aj viac všímajú nedokonalosti internet bankingu,“ hovorí Dominik Miša zo spoločnosti Staffino. „Ak zohľadníme fakt, že prieskum bol realizovaný online, teda respondent bol digitálne náročný klient, dá sa predpokladať, že požaduje online služby na vysokej úrovni. Nemyslíme tým len užívateľské prostredie, ale aj možnosti, ktoré internet banking reálne ponúka bez potreby navštíviť pobočku banky, napríklad možnosť realizácie mimoriadnej splátky úveru online,“ vysvetľuje vysoké nároky klientov Martin Švidroň z portálu Finančná Hitparáda.

Až 24 percent klientov sa negatívne vyjadrilo k výhodnosti bankových produktov a výške poplatkov. "Ak sa pozrieme len na poplatok za vedenie balíka služieb k bežnému účtu, tak bez akýchkoľvek podmienok je zadarmo len v dvoch bankách. Ďalšie banky uvádzajú spolu skoro 80 rôznych podmienok k získaniu 50 alebo 100 percentnej zľavy z poplatku. Tu je stále priestor na zlepšenie.“ myslí si M. Švidroň.

Naopak služby call centier, ústretovosť a odbornosť zamestnancov sú vlastnosti, ktoré Slováci na bankách oceňujú. "Osobný kontakt so špecialistom banky je v určitých situáciách potrebný a skutočne na nezaplatenie.“ hovorí Alica Dobáková z portálu www.FinancnaHitparada.sk.

Čo uviedli respondenti?

1. Neprehľadný a nespoľahlivý internet banking – 19 percent

„Neprehľadný IB – treba sa veľa preklikávať, aby som dostala mnou požadované informácie. Pri zadávaní prevodov treba zadať mimoriadne veľa údajov. V iných bankách sú jednoduché formuláre, rýchlo vyplním a platbu pošlem. U mojej je to nekonečný príbeh. Aj prihlasovanie do IB má 3 bezpečnostné kroky. Inde sú 2 a stačí to. Som mimoriadne sklamaná.“ – Daniela

„Nemôžem zadať viac príkazov na úhradu, môžem ich zadávať len po jednom.“ – Katarína

„Hrozný internet banking. Pri vypĺňaní trvalého príkazu sú skryté symboly (variabilný, špecifický a pod.). Človek to zabudne vyplniť, vzniká mnoho nespárovaných platieb, ktoré treba následne reklamovať. Človek je zmätený, keď očakáva súhlas na inkaso, ale ten sa zobrazí pod správami. A príliš veľa rôznych druhov ovládacích prvkov.“ – Jozef

2. Neochota a neprofesionalita zamestnancov – 14 percent

„Záleží, na akého pracovníka banky – "poradcu“ narazíte. Dva roky som sa pýtala, čo s vkladnou knižkou, kde bola malá čiastka. Vraj som ju mala zahodiť, až som natrafila na pani na inej pobočke, ktorá bez rozmýšľania navrhla postup, ako z nej moje peniaze získať.“ – Jaroslava

"Chcela som urobiť vklad na účet. Zamestnankyňa vybavovala predchádzajúcu klientku a ja som čakala asi 10 –15 minút, no zrazu došiel jeden zahraničný klient. Keď vybavila klientku, povedala, že zahraničný klient sa len vrátil, tak ho ešte vybaví. Až potom sa ma spýtala, čo chcem a že či chcem len vložiť peniaze. Keď som jej povedala, že áno, zopakovala, že má ďalšie stretnutia a nech rovno skúsim inú pobočku.“ – Sandra

„Stalo sa, že som trikrát v jednom telefonáte musela zopakovať, že nechcem navyšovať limit na svojej karte a to už som bola naozaj naštvaná. Moje nie bolo jasné od začiatku. Chápem, že aj zamestnanci banky majú svoje kvóty, ale toto bolo priveľa.“ – Vladimíra

3. Nevýhodnosť bankových produktov – 13 percent

„Neprehľadné podmienky bežného účtu, nezmyselné počty povinných platieb kartou a podobne. Mal by stačiť pravidelný mesačný príjem, napríklad nad 500 eur a účet by mal byť bezplatný.“ – Robert

„Neuveriteľne drahá online pôžička. Keď som to porovnával, bola drahšia, ako niektoré nebankovky.“ – Pavol

„Neinformujú o zmene produktu, nedodržujú zmluvnú dohodu a zavádzajúcimi odpoveďami nútia klienta prejsť na nový produkt.“ – Milan

„Konštatujem, že v poslednej dobe sa banka stala v mojich očiach symbolom neférovosti. V kuse jednostranne mení podmienky, klient to už ani nedokáže sledovať, čo všetko musí splniť. Prečo nevedia garantovať podmienky na minimálne päť rokov v prípade jednoduchého bežného účtu?“ – Peter

Čo si Slováci na službách bánk najviac pochvaľujú

Banky môžu byť spokojné najmä so službami svojich call centier. Ako vyplýva z výsledkov prieskumu, klienti, ktorí potrebujú niečo súrne vybaviť, zavolajú na infolinku a väčšinou sa dočkajú seriózneho prístupu a ochoty pomôcť vybaviť každú požiadavku. „Treba oceniť všetky banky, ktoré z roka na rok zlepšujú svoje služby. V roku 2014 sme vo Finančnej Hitparáde robili prvý test call centier bánk a výsledok nebol príliš uspokojivý a proklientský. Dnes klienti práve túto službu vysoko oceňujú.“ dodáva M. Švidroň.





Výber z pochvál od slovenských klientov na adresu bánk:

“Vždy mi na call centre poradia a vyjdú mi v ústrety. A to priamo k veci a bez zbytočných predlžovaní. Ešte sa mi nestalo, že by som nemal zodpovedanú otázku, alebo nevyriešený problém. A to som klientom viac ako desať rokov.“ – Marcel

„Zamestnanci banky sú ochotní pomôcť, nájsť riešenie a poradiť. Sú usmiati, milí a ústretoví. V dnešnom hektickom svete je to veľmi dôležité.“ – Renáta

„Najlepší internet banking, s ktorým som doteraz robila. Je prehľadný, moderný, máte náskok pred ostatnými bankami.“ – Katarína

„Keď idem niečo vybaviť, stačí mi objednať sa a netrávim zbytočný čas čakaním.“ – Peter

„Veľmi účelovo riešený priestor pobočky, prehľadný prístup k poradcom, jednoduchá orientácia.“ – Pavol

“V tejto banke nemám pocit zbytočného papierovania, sú praktickí a myslím si, že aj ohľaduplní k životnému prostrediu.” – Peter

„Televízne reklamy sú stručné, jasné a výstižné. Sú prepracované a moderné. Majú veľmi dobrú úroveň a informujú o novinkách a inováciách.“ – Marcel

„Banka má účet bez poplatkov, pričom nie je potrebné žiadne nezmyselné sporenie alebo zriadené trvalé príkazy, ako to majú konkurenčné banky.“ – Henrieta