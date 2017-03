Čo stojí za rastúcou popularitou Bitcoinu?

V tomto roku prvý raz virtuálna mena Bitcoin prerástla cenu zlata. Napriek tomu, že nie je podložená žiadnym reálnym aktívom, si získava stále vyššiu popularitu. Čo za za ňou stojí? Nepredstavujú len investičnú bublinu?

Za začiatok vzniku paralelného menového systému možno označiť 31. október 2008. Vtedy sa objavili prvé správy o novej virtuálnej mene Bitcoin, ktorá sa reálne začal používať v roku 2009. Najprv sa zdalo, že ide o hračku internetových fanatikov, no v marci tohto roka prekonal jej kurz hodnotu zlata. Na burze sa Bitcoin predával za 1 268 dolárov, zatiaľ čo zlato stálo 1 233 dolárov. Vďaka takto vysokej hodnote priťahuje čoraz viac pozornosti. Bitcoin pritom nezostal jediný a objavili sa meny Ethereum, Litecoin, Namecoin, Dogecoin Dash, Monero, Zcash a mnoho ďalších.

Bitcoin však ako prvý ponúkol alternatívu klasickým platobným nástrojom a k vysokým poplatkom za platby, výkyvom kurzov, falšovaniu, či kontrole peňažných tokov. Hoci nepodlieha žiadnemu regulátorovi, počet Bitcoinov je dopredu známy. Menu vytvára sieť počítačov s komplikovaným softvérom, ktorý uvoľňuje virtuálne mince stabilným a postupne spomaľujúcim sa tempom

Do roku 2140 bude „vydaných" približne 21 miliónov Bitcoinov, pričom väčšina z nich sa vyťaží okolo roku 2030. Na podobnom princípe stoja aj ďalšie reálne kryptomeny. „Hoci je trh ešte stále v zárodkoch a dynamicky sa vyvíja, nič to nemení na tom, že kryptomeny ponúkajú relevantnú alternatívu k súčasnému finančnému systému,“ hovorí Dávid Stancel, IT analytik spoločnosti PwC Slovensko.

Bitcoin má za sebou reálnu podporu zo strany komunity ľudí, nadšencov a developerov ako aj infraštruktúru a stal sa investičnou alternatívou k tradičným platobným nástrojom. „Vznik kryptomien chápem ako prirodzený vývoj – kedysi sa platilo tovarmi, nasledovali drahé kovy, dnes sú to v podstate „elektronické peniaze", takže kryptomeny sú ďalšou vývojovou etapou. Každá mena má takú hodnotu, akú má dôveru investorov. Veľkou výhodou kryptomien je online platenie – stačí len mobilný telefón, aby ste poslali peniaze synovi alebo dcére, ktorá študuje na druhom konci sveta,“ vysvetľuje nárast obľuby Maroš Ďurik, Chief Executive Officer spoločnosti Across Private Investments.

Prečo sa Bitcoin tak dobre zhodnocuje?

„Virtuálne meny, ako napríklad aj takzvaný Bitcoin, nie sú národnými menami, a teda nespadajú pod národné regulácie. Európska legislatíva, vrátane slovenského právneho poriadku, neupravuje a nevymedzuje činnosti súvisiace s virtuálnou menou,“ hovorí Martina Solčányiová, hovorkyňa Národnej banky Slovenska. Toto upozornenie znie v európskom priestore dostatočne výstražne, no pre istú časť sveta je práve vodou na mlyn rastu hodnoty virtuálnych mien.

„Posilňovanie Bitcoinu súvisí s menovými reštrikciami v Indii, Venezuele a Číne. Ľuďom v týchto krajinách aktuálne poskytuje väčšiu mieru dôvery než ich domáce meny, alebo dokonca ako dolár, no jeho posilňovanie možno vysvetliť aj prílevom špekulatívneho kapitálu,“ hovorí M. Ďurík. Nedôvera vo vlastnú menu a nevydarené reformy v niektorých krajinách zapríčinili, že Bitcoin sa stal žiadaný.

Nie je to však jediný dôvod jeho popularity. Posilňovanie Bitcoinu treba vnímať v kontexte viacerých faktorov. „Bitcoin sa v prvom rade stal významným platobným prostriedkom v oblasti remitencií a umožnil miliónom ľudom nielen z rozvojových krajín ušetriť na poplatkoch za medzinárodné platby. Taktiež sa stáva populárnejším u bežnej populácie a pribúda čoraz viac obchodníkov, ktorí ho akceptujú ako platidlo za ich tovary a služby,“ dodáva D. Stancel.

Dá sa na Bitcoine a kryptomenách zarobiť?

Trh kryptomien, ako aj samotná kapitalizácia Bitcoinu sú svojou veľkosťou v porovnaní s trhom akcií či dlhopisov zanedbateľné, no postupne narastá. Je však potrebné pripraviť sa na extra volatilitu. Napríklad v roku 2013 denné výkyvy dosahovali až 40 percent. Konzervatívni investori by preto mali dať od kryptomien ruky preč. „Hoci medziročné zhodnotenie Bitcoinu a ďalších top kryptomien bolo v stovkách percent, možno ich považovať za pomerne vysoko rizikovú investíciu. Všeobecná rada by znela, že investovať do Bitcoinu by mal iba ten, kto rozumie technológii, ktorá sa za Bitcoinom skrýva a verí jej natoľko, že je ochotný podstúpiť patričné riziko,“ odporúča D. Stancel.

Zároveň je v tomto segmente potrebné dať pozor na pyramídové schémy ponúkajúce rýchle a vysoké výnosy. To isté platí aj o burzách. „Medzi tie overené a s dobrou reputáciou patria napríklad Kraken, Bitstamp, alebo aj česká burza Coinmate,“ dopĺňa D. Stencel. Ak si chcete zarobiť, obchodovanie je omnoho lepšou a výnosnejšou alternatívou, ako samotné ťaženie, ktoré sa bežnému človeku finančne neoplatí najmä pre veľké investície do techniky, čas a nároky na energiu.

Bitcoin a kryptomeny všeobecne možno zaradiť medzi alternatívne investície a mohli by tvoriť menšiu, doplnkovú časť portfólia odvážnejšieho investora. S Bitcoinom sú zároveň spojené ďalšie zaujímavé investičné očakávania, o ktorých hovorí M. Ďurik. „Som zvedavý, či Americká komisia pre cenné papiere schváli žiadosť bratov Winklevossovcov o uvedenie prvého ETF replikujúceho cenu Bitcoinu. Môže to byť prelomové rozhodnutie a pokračovanie zaujímavého investičného príbehu.“

Hrozí kryptomenám reálny zánik?

Národná Banka Slovenska upozorňuje, že virtuálne meny nemajú fyzickú protihodnotu vo forme zákonného platidla a účasť v takejto schéme je na vlastné riziko zúčastnených. „Peniaze v kryptomenách nie sú ničím chránené. Na výplaty prípadných náhrad za straty spôsobené týmito výmenami alebo nákupmi, nie je žiaden zákonný nárok,“ hovorí M. Solčányiová. To, či je možné, aby Bitcoin a kryptomeny zanikli, je takmer metafyzická otázka. „Bitcoin vytvoril nový druh digitálneho aktíva, ktoré nezapadá do žiadnej z tradičných škatuliek ako mena, komodita či akcie, na ktoré sme boli doteraz zvyknutí. A pokým ho ľudia budú vnímať ako užitočný, tak nie je dôvod aby zanikol. Navyše veľa ľudí si neuvedomuje, že takmer 90% monetárnych zásob eur existuje taktiež len v digitálnej forme,“ hovorí D. Stencel.

Skôr ako zánik kryptomien hrozí na trhu iný scenár. Strata líderskej pozície Bitcoinu medzi virtuálnymi menami, s čím môžu súvisieť dramatické otrasy a pády. Trh kryptomien je charakteristický open-source náturou a konkurencia je teda veľká. Už teraz sa objavujú konkurenčné meny, ktoré by mohli v budúcnosti s Bitcoinom súperiť . Je teda pravdepodobné, že ak Bitcoin v budúcnosti neuspeje, bude nahradený inou, ešte lepšou kryptomenou.

„Bitcoin prišiel s niečím bezpochyby inovatívnym, no v súčasnosti čelí niekoľkým technologickým výzvam, hlavne škálovateľnosť siete, respektíve kapacita transakcií, ktoré budú kľúčové pre jeho ďalšiu expanziu,“ dodáva D. Stencel. Príkladom môže byť Ethereum, ktorý sa už taktiež uchytil a mnoho startupov a aplikácií už ho využíva ako platformu. Pre svoju flexibilitu sa začal využívať aj v korporátnom prostredí.