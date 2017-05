Čo znamená víťazstvo Macrona pre trhy a investorov

Odborníci z investičnej spoločnosti Fidelity analyzujú, čo bude víťazstvo Emmanuela Macrona vo Francúzsku znamenať pre trhy a investorov a kde by sa mohli vyskytnúť potenciálne investičné príležitosti.

Matt Siddle – portfolio Manager, European Equities

Trhy vítajú víťazstvo E. Macrona v prezidentských voľbách, aj keď sa tento výsledok očakával už po prvom kole volieb. Realizácia jeho programu bude závisieť od výsledkov júnových parlamentných volieb a jeho schopnosti vytvoriť väčšinu, takže je príliš skoro predpovedať presné dôsledky, aj keď optimizmus a hlavné indikátory sú už teraz vysoké. Avšak už len skutočnosť, že prezidentkou sa nestala Marine Le Penová, zníži vnímanie politického rizika v Európe.

Vzhľadom na to, že európske ukazovatele, ako napr. P/B (price to book) sú stále na dlhodobých minimách v porovnaní s trhmi ako USA, ale rentabilita kapitálu rastie a a dobieha hodnoty v USA, a rast ziskov už USA predbieha, globálni investori by mohli do Európy alokovať viac kapitálu, keďže výrazný faktor politického rizika zmizol.

David Simner – portfolio Manager, Euro Investment Grade Fixed Income

Keďže prieskumy počas prvého kola prezidentských volieb vo Francúzsku boli veľmi presné a pred druhým kolom potom ukazovali jasné 20-bodové vedenie pre E. Macrona, nie je prekvapením, že tento kandidát bol nakoniec zvolený za prezidenta. Francúzske štátne dlhopisy by mali mierne predbehnúť európske štátne dlhopisy, keďže niektorí z defenzívnejších investorov uvoľňujú svoje pozície. Avšak pohyb bude pravdepodobne malý, keďže trhy tento volebný výsledok už započítali.

Anna Stupnytska – Global economist

Víťazstvo E. Macrona nad Marine Le Penovou sa všeobecne očakávalo, keďže prieskumy už po prvom kole predpovedali pohodlné vedenie centristického kandidáta. Tento výsledok je pre trhy určite pozitívny, keďže odstránil silný zdroj neistoty, ktorá počas uplynulých mesiacov dominovala v mysliach investorov.

Teraz sa pozornosť presunie na to, či prezident Macron bude v skutočnosti schopný naplniť svoj relatívne ambiciózny reformný program. Júnové parlamentné voľby by nám mohli naznačiť, akú mieru reforiem vo Francúzsku v najbližších rokoch uvidíme. Macronove hnutie En Marche! by tu mohlo mať ťažkosti, keďže nemá tradičnú stranícku základňu, takže do úvahy prichádza niekoľko možných variantov.

Očakávam, že E. Macron bude k prezidentskému úradu pristupovať pragmaticky, pretlačí niektoré – ak nie všetky – reformy, čo by bolo prospešné pre rastový potenciál Francúzska. Okrem domácej politiky je nový prezident jasne pro-EÚ, čo zlepšuje vyhliadky ďalšej integrácie eurozóny, najmä v prípade, že Martin Schulz v septembri ako kancelár nahradí Angelu Merkelovú. Ale aj v tomto prípade pravdepodobne preváži pragmatizmus a v najbližších rokoch sa objaví iný, flexibilnejší model EÚ.

Victoire de Trogoff – portfolio Manager, FF European Fund

Politická pozornosť sa teraz sústredí na to, ako sa Macronovmu novému politickému hnutiu ‘En Marche!’ bude dariť v júnových parlamentných voľbách. V prvom kole prezidentských volieb sa len 43 percent Macronových voličov vyjadrilo, že si ho vybrali z presvedčenia; ostatní boli strategickí voliči alebo takí, ktorí ho volili len z rozhorčenia. Navyše, jeho výsledok 23 percent v prvom kole bol historicky slabým výsledkom. S takouto nízkou mierou podpory by pre neho mohlo byť ťažké presadiť svoj program.

Pre akciové trhy je cesta jasná a základy môžu opäť prevziať vedenie. Viac ako dve tretiny európskych spoločností v prvom štvrťroku prekonali svoje očakávania ohľadom ziskov, v priemere o 10%, ich zisky v skutočnosti narástli o 25%. Prelomilo to trend za posledných šesť rokov a zvyšuje to záujem o aktíva v Európe. Prílev kapitálu sa tak obnovil, čo podporuje európske akciové indexy.

Vincent Durel – portfolio Manager, FF France Fund

Keďže Emmanuel Macron je centristický, pro-európsky reformista, ktorého cieľom je znížiť verejný dlh a podporiť hospodársky rast, jeho zvolenie by malo zmierniť globálne obavy z politických rizík v Európe, posilniť úverový rating Francúzska a zlepšiť jeho hospodársky výhľad.

Zisky francúzskych spoločností by mohli vďaka Macronovým ekonomickým opatreniam, ktoré zahŕňajú nové znižovanie daní a jeho plán zmeniť súčasné dočasné zníženie odvodov na trvalé, dosiahnuť rast až o desať percent. E. Macron taktiež počas najbližších piatich rokov plánuje zvýšiť investície o 50 miliárd EUR, čo by prospelo odvetviam energetiky, stavebníctva a IT. Okrem toho by konsolidáciu zaznamenať aj odvetvie telekomunikácií. E. Macron počas kampane oznámil zámer znížiť (alebo úplne predať) podiel štátu v spoločnosti Orange.