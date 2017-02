ČSOB Poisťovňa prichádza s novinkou v poistení terorizmu

Pripoistenie proti následkom teroristického činu si môžu klienti uzatvoriť k už platným aj novým zmluvám, a to konkrétne pre smrť a trvalé následkov úrazu až do výšky 50 000 EUR.

„Štandardne poisťujeme riziko teroristického útoku v cestovnom poistení. Čoraz častejšie sme sa však stretávali s otázkami klientov, ako je to v prípade životného poistenia, ak utrpia zdravotnú ujmu v dôsledku takéhoto činu. Práve preto sme sa rozhodli priniesť jedinečnú novinku na trh, a to je možnosť samostatného pripoistenia k životnému poisteniu pre toto riziko,“ uvádza riaditeľ Odboru produktového manažmentu ČSOB Poisťovne Peter Ripka. Pripoistenie je platné na Slovensku a po celom svete, s výnimkou krajín, do ktorých vydalo Ministerstvo zahraničných vecí odporúčanie necestovať.

„Podľa nášho prieskumu o spokojnosti klientov s poisťovňami, patrí ako najčastejší dôvod sklamania zo služieb poisťovní jednoznačne poistné plnenie. Nespokojných je totiž až 36 percent respondentov. Pritom časť z týchto klientov by sklamaná nemusela byť, ak by vedela, že ich ujma patrí k poistným výlukám. To znamená, že ide o udalosť, na ktorú sa poistenie nevzťahuje,“ vysvetľuje v tejto súvislosti Pavel Škriniar z portálu financnahitparada.sk