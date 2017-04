D. Trump chce rapídne znížiť korporátne dane

Nový americký minister financií Steven Mnuchin a ekonomický poradca prezidenta Gary Cohn predstavil plán na reformu daní. Súčasťou je i zníženie firemnej dane z 35 na 15 percent.

Znižovať sa majú aj sadzby daní pre súkromné osoby. Zvýhodnení majú byť najmä zamestnanci so stredným a nízkym príjmom. Cieľom reformy je tiež zjednodušenie daňového systému.

Znižovanie daní bolo súčasnosťou predvolebnej agendy Donalda Trumpa. Cieľom je podporiť ekonomiku a tvorbu nových pracovných miest.

G. Cohn označil reformu za najväčšiu reformu daní za posledných 30 rokov. Okrem poklesu firemnej dane z 35 na 15 percent, by sa mal znížiť aj počet daňových sadzieb pre príjmy fyzických osôb zo siedmych na tri. Najvyššia sadzba by mala zároveň klesnúť na z 39,6 percent na 35 percent. Zdvojnásobiť by sa mala aj odpočítateľná položka pre súkromné osoby.

Nižšie príjmy štátneho rozpočtu by malo vykompenzovať zrýchlenie ekonomiky a plánované obmedzenie daňových únikov. Daňová reforma jedným z krokov, ku ktorým sa D. Trump zaviazal pred voľbami. Musí ju však schváliť kongres.