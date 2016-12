Ďalší pokojný deň na burze

Nové bane by mali ročne podľa ťažobného gigantu De Beers vyprodukovať okolo sedem miliónov karátov (1,4 tony) diamantov. Spolu s rozšírením ťažby na už využívaných náleziskách sa postarajú o celosvetovo rastúce objemy dodávok neopracovaných diamantov až do roku 2019. Potom však podľa štúdií poradenských spoločností Bain & Company a GlobalData začne globálna produkcia opäť klesať. Celá správa »

Hoci súčasná, takmer rekordná, hodnota indexu S&P 500 môže v investoroch vyvolávať býčiu náladu, analytik upozorňuje na prílišný optimizmus. Zhodnotenie, ktoré americké akciové trhy zažívajú po zvolení Donalda Trumpa, je podľa neho neodôvodnené a krátkodobé. Keď dôjde k zmene sentimentu, môže index spadnúť aj o desať percent, upozorňuje analytik. Celá správa »

V treťom dôchodkovom pilieri si aktuálne sporí len zhruba 12 percent Slovákov. V susednom Česku tak robia až dve tretiny obyvateľstva. Naším problémom je najmä slabá podpora štátu. Kým slovenský štátny rozpočet prispieva na takéto dôchodkové zabezpečenie ročne sumou približne desať miliónov eur, ten český je s podporou až 300 miliónov eur oveľa štedrejší. Celá správa »

Spotreba slovenských domácností rastie, nezamestnanosť klesá. To prináša so sebou vysoký rast reálnych miezd. Riziko však predstavuje zahraničie. Politická neistota v Európe, nejasná budúcnosť politiky amerického Fedu. To všetko môže predstavovať vonkajší zásah do dobre premazaného stroja slovenskej ekonomiky v budúcom roku. Celá správa »

Máte už dosť rôznych rád o sporení, ktorých záverom je, že človek má šetriť už iba z princípu a aspoň desať percent z príjmu? Žiadny z nich pritom nehovorí, kam peniaze vkladať, koľko si treba našetriť a vôbec, načo to celé. Pripravili sme preto dve užitočné kalkulačky, ktoré pomôžu s projekciou budúcich úspor. Celá správa »