Deficit rozpočtu by mal tento rok dosiahnuť 1,29 %

Deficit verejných financií dosiahol vlani, podľa notifikovaných údajov, úroveň 1,68 percenta. Je to najnižší schodok v histórii Slovenska. Za dobrými číslami je najmä relatívne vysoký ekonomický rast a nárast zamestnanosti.

Tento rok by mal deficit dosiahnuť 1,29 percenta HDP. Na budúci rok by to malo byť 0,5 percenta a v roku 2019 sľubuje ministerstvo financií vyrovnaný rozpočet. Naďalej sa má znižovať aj hrubý dlh verejnej správy. Na konci roku 2020 by mal klesnúť na 46 percent HDP, čím sa dostane mimo sankčných pásiem ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti.

Ministerstvo vidí ako možný pozitívny impulz pre slovenskú ekonomiku opustenie kurzového záväzku Českej národnej banky externom prostredí a fiškálnu expanzia v USA. Prehrievanie trhu práce na Slovensku môže podľa neho priniesť dodatočný tlak na rast miezd v súkromnom sektore, ktorý by sa mohol preniesť aj do vyššieho rastu cien.