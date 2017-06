Detské finančné produkty predstavujú zaujímavú príležitosť

Deti predstavujú pre finančné inštitúcie inštitúcie zaujímavú cieľovú skupinu. Jednak predstavujú pre ne potenciál vychovať si budúcich klientov, no cez deti sa vedia dostať i k peňaženkám ich rodičov. Ako to robia? Cez vyššie úročenie vkladov a cez doplnkové služby. Škoda by preto bola tieto výhody nevyužiť.

K založeniu detského sporiaceho produktu stačí občiansky preukaz rodiča a rodný list dieťaťa. Aký produkt však vybrať? V podstate sa netreba zameriavať iba na produkty s označením „detské“, pretože sporiť pre dieťa sa dá aj v štandardnom produkte. Ale v prípade, že existuje detský variant, je určite lepšie vybrať si práve ten. Neraz ponúka viaceré výhody.

Produkt Benefity detských produktov Obmedzenia Vyšší výnos Bez poplatkov Poistenie Darček Vek Výška vkladu Detská vkladná knižka/ Detské sporenie áno – áno nie áno áno, zhora Stavebné sporenie áno áno, resp. zľava áno áno áno áno, zdola Podielové fondy – nie nie nie áno áno, zdola

(Zdroj:www.FinančnáHitparáda.sk)

Investovanie do detí má viacero podôb. Niekto im kúpi zlatý šperk, iný podporí ich vzdelávanie cez kúpu hudobného nástroja, jazykového kurzu alebo kníh, prípadne podporí jeho rozhľad cez vycestovanie do zahraničia. Každý sa rozhoduje podľa svojich možností a presvedčenia. Čo v prípade, že dieťa dostane peniaze s požiadavkou na ich zhodnotenie? Vtedy je dobré zodpovedať pár otázok:

1, Ako dlho chcem pre dieťa sporiť?

Čím dlhšie bude sporenie trvať, tým viac finančných produktov a ich nastavení prichádza do úvahy.

2, Na čo majú úspory slúžiť?

Napríklad získať hypotéku vo výške viac ako 80 percent z ceny nehnuteľnosti bude čoraz ťažšie. Pri riešení bývania môže byť viac ako úspory osožnejšie získanie stavebného úveru na prefinancovanie zvyšných 20 percent z ceny nehnuteľnosti.

3, Ako často a v akej výške viem sporiť?

Niektoré produkty vyžadujú pravidelné mesačné príspevky a v určitej výške, pri niektorých sa dajú posielať peniaze podľa aktuálnych možností. Pri niektorých produktoch sa platia poplatky vopred na určitý čas trvania produktu, pri iných sa platia až zo zaslaných príspevkov, resp. sa neplatia vôbec.

4, Čo sa stane, ak úspory nebudú v presne naplánovanej výške?

Garantovať výšku úspor na konci sporenia je možné pri bankových produktoch. Pri produktoch s potenciálom vyššieho výnosu sa výška úspor dá iba odhadovať.

Dieťa si konkrétny finančný produkt nevyberá samo. Výber preto závisí od rozhodnutia jeho rodičov, ktorí sa orientujú aj podľa vlastných skúseností. Finančné produkty sa dajú rozdeliť na „základné“ a „pre pokročilých“. Rozlišovacím kritériom je výška vkladu, investičný horizont a postoj k investičnému riziku. Na výber sú (zoradené podľa rizikovosti):

bežný účet,

termínovaný účet,

vkladná knižka,

stavebné sporenie,

podielové fondy,

dlhopisy,

ETF,

akcie.

Detské poistenie nepovažujeme za sporiaci, ale primárne za poistný produkt.

Ak sa pýtate, ako hľadať konkrétne finančné produkty, tu sú názvy niektorých z nich: Junior extra, Snoopy, Krôčik, Sloník, Dukátik, Pre nezbedníkov, Rytmusík, Uniqačik, Vláčik, …

Vravíte si, že aj vy ste dieťa (svojich rodičov) a že by ste mali mať tiež možnosť využívať detské produkty? Dôvody by sa našli hneď: bez poplatkov, s vyšším úročením či poistenie. Žiaľ, nepôjde to. Tieto produkty majú vekové ohraničenie. To však neznamená, že ich nemôžete napísať na svoje deti a využívať ich sami. No obmedzení je okrem veku viac. Detské produkty v podstate nie sú určené na bežné používanie.

Autor je analytik portálu www.FinančnáHitparáda.sk.