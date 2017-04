Dôchodky starodôchodcom sa budú prepočítavať do roku 2018

V roku 2018 sa budú prepočítavať dôchodky tzv. starodôchodcom, teda tým, ktorí odišli do išli do starobného dôchodku pred 1. januárom 2004. Mali by si finančne prilepšiť.

Zmeny sa majú dotknúť priznaných dôchodkov do konca roka 2003, ktoré sú nižšie ako dôchodky, ktoré boli penzistom priznané pri rovnakých zárobkoch a rovnako odpracovaných rokoch až po 1. januári 2004.

Dôchodky dotknutých osôb by sa mali zvýšiť v priemere o približne 45 eur. Zvýšenie by sa malo v roku 2018 týkať približne 88.400 ľudí. Náklady by mali v roku 2018 dosiahnuť približne 50 miliónov eur, v roku 2019 47 miliónov eur a v roku 2020 by to malo predstavovať sumu 45 miliónov eur.

Prepočítavanie by malo prebehnúť do októbra 2018. Nárok vyplatí Sociálna poisťovňa so spätnou účinnosťou od 1. januára toho roku. V návrhu novely zákona o sociálnom poistení schválila dnes Vláda SR.

U tých, ktorí by v tom čase zomreli, bude zvýšenie predmetom dedičského konania.