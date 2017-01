Dokedy zostanú Slováci konzervatívnymi investormi?

Slováci prenikajú do vôd investícií len veľmi pomaly. Bráni im v tom prílišná opatrnosť, ale aj nedostatok informácií. Často sa im preto nedarí vyhýbať začiatočníckym investorským chybám. O skúsenostiach s predajom investícií do podielových fondoch a technikách, ktoré pomáhajú posmeliť príliš opatrných klientov, sa rozprávame s tromi finančnými sprostredkovateľmi Fincentra.

Slováci podľa štatistík stále považujú za najlepšiu investíciu vklad na bankový účet. Dochádza napriek tomu podľa Vás k postupnej zmene tohto postoja?

Jozef Beständig (J.B.) TOP finančný sprostredkovateľ: Slováci podľa prieskumov patria dlhodobo k „najkonzervatívnejším“ investorom. No v skutočnosti sú viac ako konzervatívni skôr finančne negramotní. K zmene postoja dochádza iba vo veľmi malej miere, aj to iba preto, že ak termínované vklady nič nezarábajú. Šikovný bankový poradca im teda ponúkne peňažný, či dlhopisový fond, alebo krátkodobých investícií, ktorý za minulý rok zarobil niečo cez jedno percento a priemerný klient to kúpi.

Petr Hechtberger (P.H.) TOP finančný sprostredkovateľ: Áno, podľa mňa dochádza k postupnej zmene.Podľa mňa je to nevyhnutné, ak človeku nemá byť ľahostajné, či sa jeho peniaze budú zhodnocovať, alebo nie.

Aj keď žijeme v dobe, kedy je vďaka internetu dostupné obrovské množstvo informácií, mám dojem, že sa ku bežnému človeku v spleti reklám a marketingových kampaní finančných inštitúcií nedostanú tie správne údaje, ktoré by mu pomohli robiť lepšie finančné rozhodnutia.

Jozef Gregor (J.G.) exkluzívny finančný sprostredkovateľ: Mám skúsenosti s troma typmi ľudí: prví majú voľné peniaze radšej doma „pod vankúšom“, druhí ich majú „bezpečne“ na nejakom termínovanom vklade a tretí hľadajú možnosti v podielových fondoch, no i tí sú konzervatívni a boja sa kvôli nejakej negatívnej skúsenosti z minulosti akciových fondov. Zmena postoja je len minimálna.

Čo by bolo treba urobiť, aby sa investičná gramotnosť Slovákov zlepšila? Je napríklad potrebné zaviesť daňové zvýhodnenia, realizovať informačnú kampaň zo strany štátu, alebo by aktívnejší marketing mali robiť samotné finančné spoločnosti.

J.B.: Ani jedno z týchto troch riešení nepovažujem za správne. Daňové zvýhodnenie bude iba impulzom pre predajcov, často nevýhodných, produktov. Informačná kampaň štátu z minuloročného marca, keď Sociálna poisťovňa zavádzajúco informovala o výhodách vystúpenia z II. piliera bola fiaskom, a do tretice, finančné spoločnosti marketing vždy robili a robia i dnes, a to vo veľkom rozsahu. Jeho cieľom však žiaľ nie je finančná edukácia, ale len predaj finančných produktov.

Som presvedčený, že tak ako sa môžu americkí žiaci učiť v šiestej triede základnej školy o HDP, tak sa naši stredoškoláci alebo i ôsmaci/deviataci na ZŠ môžu učiť o fungovaní dôchodkového systému, investíciách a podobne. Samozrejme v prijateľnej podobe.

V každom prípade daňové zvýhodnenie by mohlo pomôcť. No nie ako možnosť zníženia daňového základu, ako to dnes funguje pri DDS, ale formou oslobodenia od platenia dane pri splnení časového testu.

P.H.: Som presvedčený, že viac ako uvedené opatrenia by pri zvyšovaní finančnej gramotnosti pomohla kvalitná práca finančných sprostredkovateľov a ich angažovanosť. Ja osobne sa snažím k tejto zmene prispieť publikovaním článkov a povzbudil by som ku tomu aj svojich kolegov.

Myslím si, že ľudia, ktorí pracujú v odbore dlhšie majú čo odovzdať a prispieť tak ku zvyšovaniu finančnej gramotnosti Slovenska. Z reakcií čitateľov môžem povedať, že takéto zdieľanie skúseností naozaj vítajú a oceňujú. Každý mesiac ma po prečítaní niektorého článku osloví viacero nových klientov.

J.G.: Daňové zvýhodnenie by síce bolo fajn, ale podľa môjho názoru k tomu tak skoro nepríde, a myslím, že by to aj tak nezlepšilo gramotnosť Slovákov.

Aké investície v dnešnom čase svojim klientom odporúčate?

J.B.: Odporúčam im to isté, čo pred desiatimi rokmi, teda dlhodobé pravidelné investovanie do pasívne riadených akciových alebo indexových fondov s čo najnižšími priebežnými nákladmi. Samozrejme že pri kratších investičných horizontoch odporúčam individuálne riešenia s nižšou mierou investičného rizika.

P.H.: Odporúčam využívať na zhodnocovanie prostriedkov klientom podielové fondy. Je to produkt, ktorý je vhodný tak na jednorazové investovanie, ako aj na pravidelné investovanie.

Na Slovensku si človek môže vybrať z viac ako tisíc fondov rôzneho zamerania a od viacerých správcov. Bez problémov sa teda dá vyskladať atraktívne portfólio pre investora, ktorý očakáva zhodnotenie okolo piatich percent ročne. Rovnako dobre vieme vyskladať portfólio aj pre konzervatívneho a opatrného klienta.

J.G.: Svojim klientom odporúčam v súčasnosti len pravidelné investície do podielových fondov, nakoľko pri jednorazových investíciách to pri súčasnej vysokej volatilite nemá veľký význam. Z pohľadu času prevládajú dlhodobé investície, kde sa nemusíme báť akcií, nad krátkodobými, kde odporúčam konzervatívnejšie portfólio s minimálnym až žiadnym zastúpením akcií.

Na aké argumenty počujú klienti, ktorí uvažujú o finančných investíciách?

J.B.: Argumenty, či dôvody sú rôzne. Jedných zobudí spoznanie reality, teda že na dôchodku budú mať menej ako očakávali, druhých zaujme výpis s vývojom investície iného klienta, ďalší reflektujú na radu už spokojného klienta. Relatívne početnou skupinou sú ľudia nespokojní s úrokmi na vkladových produktoch bánk.

P.H.: Väčšina klientov, ktorí ku mne prichádzajú, už pozná moje názory a rozmýšľanie o investíciách z mojich článkov. Chcú preto odo mňa rovno riešenie. Aj napriek tomu im ho však rovno neponúkam, lebo je pre mňa dôležité, aby klient rozumel základným princípom investovania.

J.G.: Jednoznačne môžem povedať, že stále reagujú na slovné spojenia „garantovaný výnos“ a „minimálne riziko“ a na druhej strane „vysoké zhodnotenie“. Ocitneme sa tak v trojuholníku, pre ktorý neexistuje žiadna investícia.

Súčasné neisté trhy prinášajú pre investorov do podielových fondov aj nepríjemné obdobia. Registrujete tendenciu vystupovať z fondov v čase poklesu trhov? Čo klientom v takých chvíľach radíte?

J.B.: Finančné trhy nikdy nebudú predstavovať istotu. Sme v situácii, keď trhy relatívne dlho rastú a podľa štatistík sme už mali byť na medveďom trhu. Nepríjemné obdobie to predstavuje len pre toho, kto v poklese investíciu vyberie, nie však pre toho, kto za nižšiu cenu nakúpi. Redemácie z rizikovejších fondov v SR sú vo veľmi malých objemoch. Klientom radím presne to, čo od prvej chvíle – držať sa investičnej stratégie. Tá obyčajne predstavuje pravidelné dlhodobé investovanie a vytváranie likvidnej rezervy na prípadné lacné nákupy.

P.H.: Klienti by mali ešte pred začiatkom investovania vedieť, že skôr, či neskôr k poklesom fondov dôjde a mali by s tým rátať. Keď to s nimi prejdem na začiatku, nestáva sa, že by neskôr chceli vystupovať. V praxi sa stretávam s tím, že za mnou chodia klienti, ktorí majú investície od iných sprostredkovateľov, alebo predajcov banky a sú frustrovaní z ich vývoja. Obvykle si tu agent neurobil dostatočnú analýzu fondu, ale rovno ho predával klientom.

J.G.: Ako som spomínal, v súčastnosti odporúčam pravidelné investície, kde to klienti neriešia. Ak aj áno, tak im vysvetlím, že sa nemusia ničoho báť, keďže investícia je dlhodobá. Čo sa týka jednorázových investícií, tam sa snažím klientov vždy upokojiť a presvedčiť, aby nevystupovali. Pomáha im jednoduchý obrázok emocionálneho stresu.

Ako by sa mal človek zarábajúci tisíc eur mesačne zabezpečovať na dôchodok?

J.B.: Platí jednoduchá zásada, odkladať si na dôchodok 10 % z celkových príjmov. Návod ale nie je identický pre každého, dôležitý je vek, rodinná situácia, typ pracovného príjmu a podobne. Či už je človek účastníkom II. piliera so zvoleným indexovým fondom so zameraním na celý svet, alebo ak mu zamestnávateľ poskytuje benefit prostredníctvom DDS, alebo ak individuálne pravidelne investuje do akciového fondu s nízkymi priebežnými poplatkami, ktorý kopíruje benchmark.

P.H.: Je dôležité vždy zohľadniť celkovú situácii klienta, jeho možnosti, očakávania, postoj k riziku, vek a záväzky. Podľa môjho názoru by mal mať každý klient finančný plán a odložiť si všetky voľné prostriedky, ktoré dokáže usporiť.

J.G.: V mojom portfóliu si klienti šetria viac ako odporúčaných desať percent. Rozdeľujem im totiž sporenie do troch bublín: 1. na krátkodobú, 2. strednodobú a 3. dlhodobú rezervu. Pri dôchodku platí pravidlo, že čím skôr začnete, tým menej si musíte odkladať. Určite by to malo byť sporenie do podielových fondov, v žiadnom prípade nie Investičné životné poistenie.

Odporúčate klientom podielové fondy bankových skupín, alebo špecializovaných správcovských spoločností?

J.B.: Schopnosť domácich správcov, teda domácich portfólio manažérov, podľa môjho názoru, zaostáva za výsledkami tých zahraničných, preto až na výnimky odporúčam tých zahraničných.

P. H.: Všetky investície riešim klientom vždy cez špecializované správcovské spoločnosti. Hlavným dôvodom je možnosť výberu z množstva fondov. Nevidím žiadnu pridanú hodnotu v investovaní do fondov bankových skupín..

J.G.: Uprednostňujem správcovské spoločnosti

Aká doba je potrebná na to, aby si poradca zabezpečiť dostatočný pasívny príjem pochádzajúci z investícií?

J.B.: Ak jednorazovo zainvestujete 1 milión, tak už za kvartál máte citeľný pasívny príjem, na strane druhej, ak sprostredkovateľ pracuje iba s hypotékami alebo poistením, žiadny pasívny príjem z investícií ani o 10, 20 alebo 30 rokov mať nebude. Ak robíte svoju prácu zodpovedne, a k nej patrí aj dlhodobé investovanie, tak už po pár rokoch pochopíte, že tá každodenná práca mala zmysel.

P.H.: Nie je až tak rozhodujúca doba, ako objem prostriedkov, ktorý má poradca v správe. Jeden poradca môže mať bonitných klientov, ktorí počas dvoch rokov zainvestujú spolu päť miliónov eur ale druhý, ktorý pracuje najmä s klientelou zo strednej triedy, si bude musieť počkať aj 10 až 15 rokov, kým sa k hodnote investovaného majetku päť miliónov eur dopracuje. Tiež je otázka, čo je dostatočný pasívny príjem. U niekoho to môže byť dve tisíc eur a u druhého päť sto eur.

J.G.: Záleží to od viacerých parametrov. Kvalitnou prácou a ešte kvalitnejším servisom to môže byť kľudne už za päť rokov.