Dolár bol po zvýšení sadzieb ako na hojdačke

Zvýšenie sadzieb amerického FEDu, ku ktorému došlo v stredu, spustilo zaujímavé pohyby na finančných trhoch. Ide najmä o dolár, ktorý po poklese spôsobenom slabými číslami o raste cien, otočil kormidlo smerom nahor. Dôvodom bol najmä komentár vedenia FEDu, ktorý John Hardy zo Saxo Bank oznažil ako „prekvapivo jastrabí“.

„Americká centrálna banka bola menej holubičia (v prospech nízkych sadzieb), ako sa očakávalo. Ide najmä o zvýšenie sadzieb o 25 bázických bodov, ale aj o takmer nezmenený výhľad na ďalší vývoj ekonomiky, naznačenie ďalšieho utesňovania monetárnej politiky a znižovanie aktív v správe centrálnej banky,“ hovorí J. Hardy.

Výpredaj dolára, ktorý nasledoval po zverejnení CPI je príkladom toho, „ako sa trh snažil odhadnúť budúce kroky FEDu,“ pripomína J. Hardy. Táto snaha vyústila napríklad do strmého nárastu kurzu NZDUSD. No krátko na to, sa trend obrátil.

Podľa akciového stratéga Saxo Bank Petra Garnryho, budú z nových vyšších sadzieb profitovať najmä finančné spoločnosti, obzvlášť poisťovne, ktoré sú na sadzby veľmi citlivé. Naopak tlak zo zvýšenia pocítia telekomunikácie, reality a utility.

Najväčší pohyb zaznamenalo v stredu odvetvie energetiky. Ceny tu spadli o 1,8 percenta, čo bolo reakciou na vyššie, ako očakávané, zásoby benzínu. „Správa o nadmerných zásobách stlačila cenu ropy WTI pod 45 dolárov za barel,“ hovorí komoditný stratég Saxo Bank Ole Hansen. Dodáva však, že hoci americká produkcia bridlicovej ropy ešte stále rastie, tempo sa začína pomaly spomaľovať.

Z komodít vidíme ďalší zaujímavý pohyb pri zlate, ktoré sa však vyvíja inverzne k americkému doláru. Po slabých číslach inflácie (CPI) tak najprv rástlo, no po zvýšení sadzieb a komentári FEDu, začalo klesať. „Zlato stále ťaží z podpory geopolitických a makroekonomických faktorov, takže svoje úrovne odporu by mohlo nájsť na úrovniach 1 245 a 1 255 dolárov za uncu,“ dodáva O. Hansen.

Pohyb kurzu dolára sa prejavil aj na páre EURUSD, ktorý sa vo štvrtok obchodoval okolo úrovne 1,119. Táto, a možno ešte mierne nižšia úroveň však bude pravdepodobne priestorom, kde euro nájde po páde z úrovne 1,128 svoju podporu. Ak by spoločná európska mena mala začať novú rely, musela by sa dostať späť aspoň na 1,1275 k doláru.

Trhy môže z aktuálnych udalostí poznamenať situácia vo Veľkej Británii, ktorú J. Hardy označuje ako „veľmi chaotický nábeh rokovaní o brexite, ktoré by mali začať už v pondelok“.