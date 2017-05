Domácnosti sú proti kyberkriminalite zraniteľnejšie ako firmy. Pomôcť môže poistenie

Celý svet bol nedávno v pozore kvôli kybernetickým útokom, ktoré zasiahli stovky firiem po celom svete. Obeťami boli inštitúcie, firmy, ale aj bežní občania. Hoci sa útok podarilo pomerne rýchlo zastaviť, odborníci tvrdia, že neskôr môže prísť ďalší a silnejší. Jednou z foriem zabezpečenia sa voči finančným dôsledkom pre súkromné osoby a domácnosti je komerčné poistenie.

Masívnemu útoku na emailovú komunikáciu čelila nedávno aj Národná rada SR, keď hacker zneužil e-mail vedúceho kancelárie a v jeho mene žiadal peniaze od iných inštitúcií. Kybernetické útoky ohrozujú stále viac aj súkromné osoby. Najčastejšie ide o zneužitie platobných údajov pri nákupoch cez internet a odcudzenie identity, ktoré počítačoví piráti zneužívajú na finančné obohatenie sa.

Veľkou hrozbou je v súčasnosti zneužitie virtuálnej identity. Podľa prieskumu sa až 45 percent prípadov krádeže identity týka získavania pôžičiek či finančnej hotovosti. Ide o prípady, keď niekto komunikuje na internete pod cudzím menom bez vedomia danej osoby. „Evidujeme prípad, keď sa cudzie osoby nabúrali klientovi do profilu na sociálnej sieti, v jednom prípade dokonca zriadili falošné FB konto a pod jeho menom komunikovali a žiadali finančnú pomoc od rôznych ľudí,“ hovorí zástupca riaditeľa oddelenia poistenia majetku UNIQA poisťovne Robert Koch.

Kým firmy a štátne inštitúcie majú právne oddelenia a IT špecialistov, ktorí pri takomto útoku vedia okamžite pomôcť a zasiahnuť, súkromné osoby bývajú bezradné. Až 90 percent ľudí sa nevie v prípade takéhoto útoku brániť.

Poistiť sa oplatí

V prípade odcudzenia identity na sociálnej sieti alebo zneužitia mailu sa totiž ľahko môže stať, že ľudia budú posielať peniaze na účet, ktorý uviedol podvodník. Ak následne zistia, že išlo o podvod, môžu si vrátenie peňazí nárokovať u osoby, za ktorú sa podvodník vydával.

Pomôcť v takých prípadoch môže byť poistenie. Niektoré poisťovne ponúkajú špeciálny produkt určený pre takéto situácie. Ide o ochranu pred rizikami plynúcimi z internetu. „V takomto prípade poskytneme právnu pomoc a uhradíme náklady na zastupovanie. V prípade, že sa do určeného času nepodarí dosiahnuť nápravu právnou cestou, hradíme vzniknuté škody do limitu plnenia,“ hovorí R. Koch z UNIQA poisťovne.

Poistné krytie sa týka napríklad prípadov, keď dôjde k zneužitiu údajov a páchateľ si zoberie tzv. rýchlu pôžičku cez internet. Poisťovňa poskytne právnu pomoc alebo uhradí náklady na právne zastupovanie tak voči osobe, ktorá údaje zneužila ako aj voči osobe, ktorá od jej klienta požaduje plnenie napr. zmluvy o úvere, ktorú podvodom uzatvorila iná osoba.

Poistná ochrana sa týka identifikačných údajov, teda: mena a priezviska, adresy, telefónneho čísla, občianskeho preukazu, cestovného pasu vodičského preukazu, technického preukazu vozidla, rodného čísla, bankových údajov a takisto autentizačných údajov, ako sú: používateľské mená, prihlasovacie údaje, heslá, IP adresy, e-mailové adresy, čísla bankových kariet, odtlačky prstov. Poistka však kryje aj vybielenie bankového účtu cez internet, alebo šikanu cez elektronické médiá.

Stratu citlivých údajov poisťuje aj Allianz – Slovenská poisťovňa. Ide však len o škody spôsobené pri podnikaní, teda napríklad ak e-shopu uniknú citlivé dáta jeho klientov. Poistenie sa vzťahuje len na únik dát, ktoré spravuje podnikateľský subjekt a ktorý bol spôsobený kybernetickým útokom.

Ako predchádzať škodám

Odborníci z oblasti počítačovej bezpečnosti upozorňujú, že útočníkom sa darí zneužívať virtuálnu identitu osôb preto, že ľudia často zanedbávajú aj elementárnu počítačovú ochranu.

Podľa špecialistu na digitálnu bezpečnosť spoločnosti ESET Petra Stančíka sa dá takýmto prípadom predchádzať veľmi jednoducho – základom je kvalitné, zmysluplne dlhé a komplexné heslo, unikátne pre každú dôležitú službu. Ak sa potom aj stane, že Vám niekto ukradne heslo do firemného počítača, nezíska automaticky heslo do súkromného emailu.

„Ďalším stupňom ochrany je takzvaná viacfaktorová autentifikácia – okrem hesla musím pri prihlasovaní zadať ďalší, väčšinou jednorazový kľúč. Tým výrazne znižujem šance útočníka i v prípade, že získa Vaše heslo,“ dodáva P. Stančík zo spoločnosti ESET.

Ďalším rizikom je podľa neho ľudský faktor alebo ochrana pred sebou samým. „Snažiť sa nevyzradiť svoje heslo neúmyselne sám, taktiež sa nedať lacno na to naviesť. A to sa, samozrejme, netýka len priamo hesiel – ľudia až príliš často zdieľajú citlivé informácie, ktoré útočníkom zjednodušia ich aktivity – či už to je jednorazová krádež alebo odcudzenie identity za účelom páchania ďalšej trestnej činnosti,“ pripomína.