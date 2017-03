Dosiahli už ceny akcií svoj vrchol?

Americké akcie zaznamenali aktuálne najväčší jednodňový prepad od novembra 2016. Investori sa totiž obávajú, že D. Trump nebude schopný svoju politiku presadiť. Akcie amerických bánk v utorok klesli o tri percentá a v porovnaní s vrcholom z 1.marca sú už dole o 8,2 percenta. „Nebol by som prekvapený, keby korekcia globálnych akcií nakoniec dosiahla päť až desať percent“ hovorí Peter Garnry akciový analytik Saxo Bank.

Utorková seansa na Wall Street znamenala najväčší jednodňový pokles amerických akcií od novembra minulého roku. Investori sa čoraz viac obávajú, že Donald Trump bude na presadenie kľúčových reforiem príliš slabý. Zrejmý nedostatok legislatívnej podpory pozastavil nádej trhov, že prezident presadí svoje daňové škrty a programy investícií do infraštruktúry.

„Existujú obavy, že aj keď sa D. Trumpovi podarí pretlačiť zákon o zrušení Obamacare cez snemovňu reprezentantov, v kongrese nakoniec neprejde,“ hovorí analytik Shiyun Su z pobočky Saxo Bank v Singapure. Hlavný menový stratég Saxo Bank, John Hardy poznamenal, že sentiment pred štvrtkovým hlasovaním oslabil dolár voči menám G3, hoci voči menám rozvíjajúcich sa trhov zostáva aj naďalej pevný.

Výpredaj akcií

Tzv. Trumpov efekt a eufória z globálneho oživenia hospodárstva je na ústupe. V reakcii na to sa výpredaj presúva naprieč rôznymi triedami aktív,“ hovorí J. Hardy. Hlavný akciový stratég Peter Garnry si myslí, že zmena sentimentu posunie americké cenné papiere „späť do reality“, a že „Trumpova prorastová politika začína vyzerať stále menej presvedčivo“.

Počas utorkového obchodovania klesol index S&P 500 o 1,24 percenta svojej hodnoty a akciový index Dow Jones poklesol o 1,14 percenta. Akcie amerických bánk stratili až tri percentá za deň a v porovnaní s vrcholom z 1.marca klesli už o 8,2 percenta. „Nebol by som prekvapený, keby korekcia globálnych akcií dosiahla päť až desať percent,“ hovorí P. Garnry.

Dolár na ústupe

Kým dolár vykazuje slabé výsledky voči britskej libre aj euru, holubičí slovník FEDu z minulého týždňa je najviac viditeľný na menovom páre dolár/jen, kde z hodnôt 114,75 klesol až takmer na úroveň 111.

Viditeľný pokles USD a amerických akcií, ako aj pokles výnosov dlhopisov, podporuje cenu zlata. Hlavný komoditný stratég Saxo Bank, Ole Hansen, poznamenáva, že tieto fakty, rovnako ako aj politické príčiny, môžu posunúť zlato vysoko nad februárovú úroveň 1237 dolára za uncu.

O. Hansen však varuje, že aj keby k tomu došlo, zlato sa ešte stále naplno nerozbehlo, nakoľko investori zostávajú po niekoľkých neúspešných pokusoch žltého kovu o rast tento rok opatrní.

Okrem toho analytik hovorí, že pod tlakom sú tiež ceny medi a to tak na strane ponuky ako aj dopytu plynúceho z možných nových investícií do infraštruktúry.

Hrá sa Rusko s trhom s ropou?

Kľúčovým komoditným príbehom dňa je avšak ropa, kde ceny ropnej zmesi WTI klesli na najnižšiu úroveň od vlaňajšieho novembra.

„Ropa aj OPEC sú pod tlakom,“ hovorí O. Hansen. „V spojených štátoch totiž dosiahli ropné zásoby vďaka ťažbe bridlicovej ropy nové maximá a OPEC musí donútiť nečlenov zoskupenia, najmä Rusko, aby znižovali ťažbu v súlade s dohodou“.

Dodržiavanie dohody je pre cenu obzvlášť dôležité. Oznámenie spoločnosti Rosneft o rozšírení výroby v tomto roku tomu však príliš nenasvedčuje. Rusko je už dlhodobo pre ropný kartel problematickým partnerom. Saudská Arábia obmedzila ťažby v súlade s dohodou, avšak tento záväzok nezdieľajú ostatní producenti. O. Hansen poznamenáva, že Líbya sa pripravuje obnoviť vývoz ropy, čo predstavuje ďalší faktor, ktorý bude brániť rastu ceny ropy na trhoch.

Nohy z ílu?

Kombinácia averzie k riziku, slabého dolára, klesajúcich akcií, a pretrvávajúcich pochybností z predvolebných sľubov prezidenta Trumpa o novej infraštruktúre a nižších daniach upriamuje pozornosť na ďalšie udalosti. Napríklad francúzske voľby, či očakávanie normalizácie monetárnej politiky ECB.





Trh už započítal do cien ambiciózne predvolebné sľuby D. Trumpa. Otázkou teraz je, či ich aj bude schopný naplniť. Nový prezident naďalej bojuje s viacerými škandálmi. Okrem toho sa znižuje pravdepodobnosť, že sa dokáže vysporiadať s kľúčovým zákonom éry Baraka Obamu – Obamacare. To je vietor do plachiet konzervatívnym republikánom, ako aj nových pochybností investorov.