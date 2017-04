Dôvera a Generali sa dohodli na spoločnom predaji cestovného poistenia

Články z Poistenie

Keď sa povie rakovina, snáď každému prejde mráz po tele. Štatistiky totiž hovoria jasnou rečou, počet onkologických pacientov stúpa a vek pritom nehrá rolu. Proti rakovine neexistuje zaručený spôsob prevencie, existuje však spôsob, ako zmierniť dopad finančnej záťaže na rodinný rozpočet. Celá správa »

Vychádzka na pobočku finančnej inštitúcie dnes predstavuje pre mnohých ľudí nepríjemnú povinnosť a v časoch, keď všetko funguje on-line mnohým narúša pohodlie a „kradne“ drahocenný čas. Uvedomujú si to aj finančné inštitúcie a prinášajú klientom digitálne inovácie. Informačné technológie dokážu finančný svet urýchliť, ale súčasne ho urobiť aj spoľahlivejším a bezpečnejším. Výsledkom je užívateľský komfort klientov, zefektívnenie práce lepšie a lacnejšie produkty. Celá správa »

Podľa Národnej banky Slovenska dnes pôsobí na Slovenku 22 pobočiek zahraničných poisťovní a iba 16 vo forme akciovej spoločnosti so sídlom na Slovensku. Pred dekádou bol pritom ich počet o tretinu vyšší. Nové smernice a regulácia zo strany štátu motivujú poisťovne ku konsolidácii a centralizácia bude pre mnohé z nich riešením, ako sa prispôsobiť zmenám na trhu. Celá správa »

Allianz – Slovenská poisťovňa vlani poisťovňa prešetrila 1991 podozrivých škôd v životnom aj neživotnom poistení. Podozrenie na podvod sa potvrdilo až v 1909 prípadoch, ktoré predstavovali hodnotu viac ako 4,1 miliónov eur. Celá správa »

Pri výbere poisťovne by firma mala zvážiť to, kde podniká, ako bezpečne jazdia je zamestnanci, ale aj to ako často jazdí vozidlo do zahraničia. Veľký význam ale má aj rozsah asistenčných služieb. Hoci si ešte stále väčšina firiem na Slovensku vyberá poistenie vozidiel podľa ceny, prvoradá by mala byť kvalita služieb poisťovne. Celá správa »