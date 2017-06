Dôvera v Európe na 16-ročných maximách

Články z Investície

Najväčšou debatou na dnešných finančných trhoch je téma aktívne verzus pasívne investovanie. Pre priaznivcov fondov je po masívnom príleve prostriedkov do nich dnes ťažké priznať si, že aktívne riadenie investícií začne opäť naberať na váhe. Uvedieme preto niekoľko dôvodov, pre ktoré si myslím, že k tomu onedlho dôjde. Celá správa »

Hodnota virtuálnej meny bitcoin pred nedávnom atakovala hranicu tri tisíc amerických dolárov. Ešte koncom minulého roka pritom stál tisíc dolárov. Je to teda nárast na viac ako trojnásobok. Jednou z hlavných príčin tejto rely je podpora z Ázie. Najprv Japonsko uznalo menu ako legálny platobný prostriedok a pred nedávnom Čína zrušila limit na obchodovanie s touto menou. Celá správa »

Ak si myslíte, že nakupovanie podielových fondov je záľubou bohatých ľudí a vyzerá ako kopa veľkých čísel a grafov, ktoré sú také zložité, až sa v nich väčšina z nás nevyzná, radi vás vyvedieme z omylu a všetko vás naučíme. Stačí vám internetové bankovníctvo od mBank a základné znalosti, o ktoré sa s vami chceme podeliť v novom seriáli o investovaní. Celá správa »

Takmer na deň presne sa začali rok po britskom hlasovaní o brexite aj reálne rokovania o vystúpení krajiny z únie. Počas tohto času sa vymenila britská vláda a sformovala sa pozícia Britov vo vyjednávaní. Reagovala však aj ekonomika. Napríklad poklesom zahraničných investícií, či citeľným poklesom britskej libry. Na to, ako sa vplyvom brexitu vyvíja britská ekonomika, sa pozrieme v nasledujúcom článku. Celá správa »

Na dôchodok sa časť z náš teší, ako na obdobie zaslúženého odpočinku, no druhá časť sa ho obáva ako obdobia finančnej núdze a uskromňovania sa. Aby ste nepatrili do tej druhej skupiny, mali by ste začať čo najskôr finančne plánovať. Na dôchodku nás s najväčšou pravdepodobnosťou stretne z finančného pohľadu jeden zo štyroch základných scenárov: Celá správa »