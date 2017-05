Důchodová pravda ministra Pilného

Nový ministr financí Ivan Pilný si ještě ani nesešteloval židli v kanceláři a už stihnul vyděsit polovinu země. Jeho výroky na téma důchodového systému jsou skutečně silná káva. Má to jednu chybu. Je to káva skutečná, řekli bychom pravdivá.

Tvrzení jako „na důchody nebude“, „během nikoliv dlouhé doby přestane být systém financovatelný“ a podobně nenesou ve skutečnosti copyright pana ministra. Ony zaznívají znovu a znovu již pětadvacet let. A po celou tu dobu opakovaně dráždí a opakovaně vyvolávají dramatické reakce. Jenom pak v dobách „důchodového míru“ lidé zapomenou, pustí to z hlavy.

A když pak znovu přijde někdo s naprosto oprávněným tvrzením, že důchodový systém v současné podobě nemůže přežít příštích deset, možná patnáct let, strhne se nová vlna rozhořčení. Typické reakce? „Copak jsem čtyřicet let poctivě makal a platil daně, abych na stará kolena musel pracovat!?“

Ivan Pilný to v rozhovoru pro deník Právo řekl celé jenom vyostřeně a vysoce přímočaře. Nemluvil o indiferentním zvyšování věku odchodu do důchodu, ale rovnou o tom, že lidé budou nuceni pracovat delší dobu a to o dost delší dobu než v současnosti. A i tady to upřesnil s až poněkud „bezohlednou“ přímočarostí. Kdo nebude mít našetřeno, ten až přestane být schopen vykonávat například profesi řidiče autobusu, tak nafasuje (například) sekačku a půjde do parků upravovat trávníky.

