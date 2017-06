Dve talianske banky pôjdu likvidácie

ECB sa po viacnásobných rokovaniach a pokusoch o záchranu dvoch talianskych bánk – Banca Popolare di Vicenza a Veneto Banca – rozhodla, že banky sú v takom stave, že zachrániť sa nedajú a budú zlikvidované.

Taliansko je poslednou európskou krajinou, ktorá nenastúpila na trajektóriu relevantného ekonomického rastu. Dôsledkom je i banková kríza, ktorá tlačí najmä na menšie banky. Štát už do problémových finančných inštitútov nalial miliardy. ECB aktuálne rozhodla, že dve stredne veľké banky, Banca Popolare di Vicenza a Veneto Banca, pôjdu do likvidácie.

Dôvodom rozhodnutia je nedostatok vlastného kapitálu a vysoký podiel nesplácaných pohľadávok. ECB dala najprv obom bankám čas, aby predložili plán na ozdravenie, no bez výsledku.



Banky by sa mali rozdeliť a zdravé časti by mala prevziať druhá najväčšia talianska banka Intesa Sanpaolo. Zvyšky sa zlikvidujú. Obe banky majú každá približne 500 filiálok a zamestnávajú viac ako päť tisíc ľudí.