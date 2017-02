ECB odmietla špekulácie o skoršom konci expanzívnej politiky

Hoci sa rast cien zrýchlil na cieľovú hodnotu takmer dve percentá, ide len o dočasný jav vyvolaný cenami ropy a na ňu naviazaných energií. Rastú i ceny potravín, no ostatné inflačné tlaky zostávajú naďalej slabé. ECB by radšej ako nákladovú infláciu videla rast cien ťahaný dopytom.

Inflácia, ktorá v eurozóne vyskočila na takmer dve percentá, je podľa ECB len dočasná. Nebude to preto mať podľa centrálnej banky vplyv na predčasné ukončenie expanzívnej monetárnej politiky.

