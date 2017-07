ECB sa k taperingu vyjadrí pravdepodobne už na jeseň

Od apríla pokračuje nákup aktív zo strany ECB v zmenšenej miere 60 mld. eur mesačne. Bude sa tak diať minimálne do decembra 2017, v prípade potreby aj dlhšie. Napriek plánovanému utiahnutiu programu QE, oznámenom už koncom minulého roka, však celková politika ECB ostáva uvoľnená.

Na minulotýždňovom zasadnutí Rady guvernérov ponechala ECB podľa očakávaní sadzby nezmenené a neprišlo ani k úprave kvantitatívneho uvoľňovania. Od marca 2016 sú úrokové sadzby rekordne nízke: horný koridor jednodňovej sadzby je 0,25 % a hlavná refinančná sadzba je na nule. Depozitná sadzba sa nachádza na úrovni –0,4 %.

Očakávali sme, že ECB v júli neprinesie žiadnu zmenu menovej politiky. Hlavným cieľom ECB je cenová stabilita – t.j. udržanie inflácie v strednodobom horizonte blízko, ale tesne pod dvomi percentami v medziročnom vyjadrení. Zatiaľ čo za január až máj bola priemerná medziročná inflácia v eurozóne 1,7 percenta, v júni spomalila na 1,3 percenta. Vďaka bázickému efektu rástli začiatkom tohto roka ceny energií celkom rázne, no v júni sa ich rast zmiernil na 1,9 percenta r/r. Jadrová inflácia bola v júni na úrovni 1,2 percenta r/r, iba mierne vyššie ako predtým. Výhľad rastu eurozóny sa zlepšil a riziká sú vyrovnané, avšak inflácia – predovšetkým jadrová – ostáva nepresvedčivá.

ECB sa zatiaľ k ďalšej úprave, konkrétne postupnému taperingu, QE presnejšie nevyjadrila ale očakáva sa, že tak do konca tohto roka urobí. K oznámeniu by teoreticky mohlo prísť na septembrovom zasadnutí Rady guvernérov, kedy bude mať ECB k dispozícii najnovšie makroekonomické projekcie a bude tak vedieť lepšie posúdiť odhadovaný vývoj inflácie a rastu v eurozóne. Avšak zatiaľ Prezident Draghi konkrétny termín takéhoto oznámenia neohlásil – podľa jeho slov sa Rada guvernérov bude ďalším nastavením programu QE zaoberať až na jeseň. Do úvahy tak pripadá aj neskorší termín – október či december.

Z pohľadu inflácie naďalej chýba presvedčivý trend smerom nahor v jadrovej inflácii a vyššia inflácia je dosiahnutá so značnou podporou práve uvoľnenej politiky ECB. Celkovo by inflácia mala podľa prezidenta ECB splniť viac podmienok ako len jednorazový nárast – malo by v inflácii prísť k udržateľnej konvergencii, nie prechodnému priblíženiu k cieľu, zlepšenie by malo byť samostatné (bez pomoci monetárnych opatrení), a zlepšenie by sa malo týkať celej eurozóny. ECB bude preto pokračovať vo výrazných objemoch kvantitatívneho uvoľňovania aj v ďalších mesiacoch.

V podstate ostáva menová politika akomodatívna, QE je predĺžené vo výraznom objeme až do konca roka 2017, čo znamená, že kľúčové úroky ECB sa nebudú zvyšovať pred začiatkom roku 2018. Postupný návrat inflácie na scénu, ako aj o niečo viac jastrabí pohľad ECB do budúcnosti by však mohol viesť skôr ku strmšej výnosovej krivke (vyššie výnosy na dlhopisoch dlhších splatností).

Katarína Muchová, analytička Slovenskej sporiteľne.