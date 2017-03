Slováci očakávajú zlepšenie ich finančnej situácie

Slováci sú stále pesimisti. Napriek zlepšujúcej sa ekonomike sú ich budúce očakávania negatívne. K zlepšeniu však dochádza pri finančnom správaní. Zvyšuje sa podiel ľudí, ktorí sú schopní si sporiť, naopak klesá podiel tých, ktorí žijú od výplaty k výplate. A stále rastie aj počet tých, ktorí plánujú kúpu bytu, či domu.

Štatistky a prognózy analytikov hovoria pomerne jasne. Očakáva sa, že slovenská ekonomika sa bude aj počas tohto roka vyvíjať priaznivo. Nezamestnanosť bude naďalej klesať a mali by sme aj reálne viac zarábať. Zmena však nastane v oblasti cenového vývoja, keďže sa Slovensko v tomto roku prehupne opäť do inflácie.

Pohľad bežných ľudí je však mierne odlišní. Platí, že ľudia sú zväčša pesimisticky ladení a veci vidia väčšinou horšie, ako v skutočnosti sú. Pozreli sme sa preto na to, aké sú očakávania Slovákov ohľadom tohtoročného vývoja ekonomiky, nezamestnanosti a samozrejme cenového vývoja. Zaujalo nás aj to, ako našinci hodnotia svoju finančnú situáciu, tvorbu úspor a aké majú plány ohľadom kúpy finančne náročnejších tovarov či dokonca nového bývania. Vychádzali sme zo zisťovania Spotrebiteľský barometer I., ktoré zostavuje Štatistický úrad SR.

Aký vývoj v ekonomike očakávajú slovenské domácnosti v tomto roku: Ekonomická situácia – zostane rovnaká 38 % domácností Ekonomická situácia – zhorší sa 30 % domácností Ekonomická situácia – zlepší sa 18 % domácností Nezamestnanosť – zostane rovnaká 34 % domácností Nezamestnanosť – vzrastie 24 % domácností Nezamestnanosť – klesne 34 % domácností Inflácia – bude rásť rovnakým tempom ako doteraz 29 % domácností Inflácia – bude rásť rýchlejšie ako doteraz 16 % domácností Inflácia – bude rásť pomalšie ako doteraz 12 % domácností Inflácia – zostane rovnaká ako doteraz 26 % domácností Zdroj: analytický tím Poštovej banky podľa Spotrebiteľský barometer, ŠÚ SR

Na začiatku tohto roka najväčšia skupina našincov, až 38 percent, očakávala, že ekonomická situácia v našej krajine zostane počas tohto roka rovnaká ako doteraz. Pesimistov je ale stále viac ako optimistov. Až 30 percent respondentov predpokladá zhoršenie ekonomiky, zatiaľ čo zlepšenie očakáva „len“ 18 percent Slovákov. Čo sa však trhu práce týka, tak tam sú Slováci väčšími optimistami. Mieru nezamestnanosti na rovnakej úrovni ako doteraz očakáva až 34 percent našincov a rovnaké percento dokonca odhaduje, že nezamestnanosť bude tento rok klesať. Naopak, nárast nezamestnanosti predpokladá iba 24 percent Slovákov.

Zaujímavý je aj pohľad na to, aký vývoj cien Slováci predpovedajú. Pocitová inflácia je takmer vždy vyššia ako tá reálna. To znamená, že ľudia majú zväčša pocit, že ceny rastú rýchlejšie, ako je tomu v skutočnosti. Dokonca aj v období deflácie, počas roka 2016, zhruba polovica Slovákov mala pocit, že ceny tovarov a služieb sa zvyšujú.

Aktuálne až 57 percent Slovákov očakáva, že ceny v obchodoch budú počas roka mieriť nahor. V rámci toho sa dokonca 16 percent našich obyvateľov domnieva, že ceny budú rásť rýchlejšie ako doteraz. Stále vysoký podiel našincov, približne štvrtina, si ale myslí, že ceny zostanú rovnaké ako doteraz, teda že inflácia stúpať nebude.

Akú finančnú situáciu očakávajú slovenské domácnosti v tomto roku: Zlepšenie svojej finančnej situácie očakáva 18 % domácností Schopnosť vytvárať úspory očakáva 38 % domácností Rekonštruovať svoje bývanie plánuje 15 % domácností Minúť viac na veľké nákupy (bielej a čiernej techniky, nábytku, kobercov a pod.) plánuje 18 % domácností Kúpu auta má v pláne zrealizovať 6 % domácností Kúpiť alebo postaviť dom, byt alebo chatu plánuje 4 % domácností Zdroj: analytický tím Poštovej banky na základe výsledkov Spotrebiteľský barometer, ŠÚ SR

Zlepšenie svojej finančnej situácie v tomto roku očakáva 18 percent našich domácností. V porovnaní s predchádzajúcimi mesiacmi podiel týchto optimisticky naladených domácností mierne poklesol. Až tri pätiny našincov, teda drvivá väčšina, však predpokladá, že ich finančná situácia sa počas tohto roka meniť nebude.

Slováci sú pomerne sporivý národ. Potvrdzuje to aj fakt, že 38 percent našich domácností sa domnieva, že si budú tento rok schopné vytvárať úspory. Podiel sporivých domácností sa na takejto úrovni drží dlhodobo, čo je pozitívom pre našu ekonomiku. Práve úspory totiž používame na kúpu finančne náročnejších tovarov.

Rekonštruovať svoje bývanie alebo uskutočniť spomínané väčšie nákupy [bielej a čiernej techniky, nábytku, kobercov a pod.] plánuje v tomto roku zhruba každá šiesta domácnosť. Kúpu auta počas roka zamýšľa šesť percent domácností. Podiel domácností, ktorí si v tomto roku plánujú kúpiť alebo postaviť novú nehnuteľnosť, vzrástol na štyri percentá, pričom dlhodobejšie sa tento podiel pohyboval na úrovni troch percent. Na svedomí to majú priaznivé podmienky na úverovom trhu a nízke úrokové sadzby.

Pozitívnejšie sa v úvode roka vyvíjala situácia týkajúca sa finančných možností slovenských rodín. Pribudlo totiž tých, ktorí sporia a naopak, ubudlo tých, ktorí žijú takpovediac od výplaty k výplate. Podiel domácností, ktoré žijú na dlh alebo vyberajú svoje úspory, oproti predchádzajúcim mesiacom mierne klesol na úroveň 17 percent. Kým v úvode minulého roka si dokázalo sporiť 45 percent domácností, na začiatku tohto roka to bolo 47 percent. To je určite pozitívna správa pre celú ekonomiku.

Nasporené prostriedky totiž môžu výhodne investovať, uložiť do bánk na termínované vklady, aby sa zhodnocovali, alebo použiť na kúpu finančne náročnejších tovarov. Vo všeobecnosti sa odporúča, že každý z nás by si mal dokázať každý mesiac odložiť minimálne desať percent zo svojho príjmu. Stále vysoký je ale u nás podiel ľudí, ktorí žijú od výplaty k výplate – je to až jedna tretina domácností.

Autorka je analytičkou Poštovej banky.