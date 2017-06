Ekovyděrači doútočili, pachuť zústává

Asi nikdo nechce mít za barákem chemičku. Nebo továrnu na pneumatiky. Také by se mi to nelíbilo. Na druhé straně – když někdo staví takovou výrobu v průmyslové zóně, tak co by s tím mělo být za problém?

Protože když už není možné na takovém místě začít stavět továrnu, na co takovou průmyslovou zónu zřizujeme? Že by se tam občané chodili rekreovat?

Fascinoval mne boj spolku Tiché Žatecko proti výrobě pneumatik v zóně Triangle. Korejský producent NEXEN (samozřejmě jihokorejský, severokorejská pneumatika by mohla být zajímavým výstavním kouskem) nabral postupně vskutku nemalé zpoždění. Protože jak jinak popsat rozdíl mezi slavnostním zahájením stavby v říjnu 2015 a reálným v květnu 2017?

Rozdíl vzniknul mimo jiné právě kvůli aktivitám spolku Tiché Žatecko. Což je vtipné. Podle veřejných zdrojů členové spolku nemají nic společného se Žatcem ani s regionem a bydlí v Opavě. Zato napadali jedno rozhodnutí úřadů za druhým a prodloužili tak efektivně dobu, než mohli Korejci zahájit stavbu. Trvalo to rok a půl. Rok a půl uplynul, než bylo získáno stavební povolení.

Celý článok si môžete prečítať na https://www.investujeme.cz/clanky/ekovyderaci-doutocili-pachut-zustava/