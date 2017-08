Euro vďaka očakávaniu ukončenia kvantitatívneho uvoľňovania stúpa

Prejav amerického prezidenta Donalda Trumpa o pretrvávajúcej vojenskej angažovanosti USA v Afganistane a o zámere zvýšiť počet vojakov v krajine, priniesol nový záväzok v zabíjaní teroristov, no nie pri budovaní národa, ako prezident sľuboval. D. Trump tiež kritizoval Pakistan za to, že ukrýva teroristov a požadoval zmenu ich správania. Súčasne spomenul aj Indiu, ktorú označil za partnera pri pomoci v rozvoji Afganistanu.

Prezidentova reč nebola zásadná kvôli geopolitickým dopadom, no napriek tomu mala vplyv na trhy. Dôvodom bolo odvrátenie sa od jednej z hlavných tém prezidentskej kampane, a to návratu amerických vojsk domov. Zvýšená ochota počúvať poradcov by mohla znamenať, že prezident sa konečne posunie dopredu a začne riešiť problém s dlhovým stropom. Táto téma je pre dolár oveľa dôležitejšia. Narastajú totiž obavy, že tento problém nebude do konca septembra vyriešený.

Euro sa tento týždeň opäť vrátilo na výslnie. Niektorí analytici pripisujú tento fakt informáciám z Wall Street Journal o tom, že na blížiacom sa stretnutí centrálnych bankárov v americkom Jackson Hole oznámi prezident ECB Mario Draghi koniec kvantitatívneho uvoľňovania.

Reakcia trhov bola, vzhľadom na čas, kedy článok vo WSJ vyšiel, citeľne oneskorená, no nie je vylúčené, že na tejto domnienke môže byť niečo pravdy. Je si však ťažké predstaviť, že by M. Draghi pri oznámení ukončenia kvantitatívneho uvoľňovania nespomenul inflačné ciele, ktoré by pre úvahy o konci kvantitatívneho uvoľňovania museli byť splnené ako prvé.

Článok WSJ poukazuje na to, že M. Draghi predbežne oznámil začiatok kvantitatívneho uvoľňovania už vo svojom predchádzajúcom prejave v Jackson Hole v auguste 2014, keď povedal, že ECB použije „všetky dostupné nástroje“ na dosiahnutie svojho inflačného cieľa.

Túto poznámku mali trhy na pamäti počet dlhovej krízy eurozóny v rokoch 2010 až 2012 a opäť sa dostala do pozornosti potom, ako sa bývalý predseda vlády Talianska, Silvio Berlusconi, nechal počuť s nápadom zavedenia paralelnej meny, ktorá by vrátila krajine časť suverenity.

Osobne tému paralelnej meny pokladám pri riešení problémov so zadlženosťou krajín za veľmi aktuálnu. Na takéto úvahy je však teraz ešte priskoro. Situácia sa však môže zmeniť, ak M. Draghi naozaj prisľúbi koniec kvantitatívneho uvoľňovania, čo môže Taliansku priťažiť. Nie je totiž úlohou ECB držať ECB pokope. To by mali robiť volení lídri a samotní voliči.

Menový pár EURUSD sa včera vrátil na vrchol po tom, čo minulý týždeň prežil niekoľko pokusov o pokles pod úroveň 1,17. Najväčšiu prácu spravilo euro, nakoľko dolár nám nedával žiadne impulzy. Nedávna rely nastavila priestor pre očakávanie z piatkového prejavu M. Draghiho. Ten by, v závislosti na tom, či použije holubičí, alebo jastrabí slovník priniesť ku kurzu ďalších 150 až 200 stotín.

Súčasný kurz pohybujúci sa na 1,1800 EURUSD by sa tak pomohol posunúť na 1,2000, prípadne viac. Naopak prípadný výpredaj by mohol stlačiť kurz pod minulotýždňové minimum, resp. až k úrovni 1,1500.

USD – kurz amerického dolára sa od piatka zmenil len málo. Dáta, ktoré by ho mohli ovplyvniť, sú na programe až na budúci týždeň. Ak dolár americký prezident nestihne dovtedy opäť potopiť novou kontroverziou, ťažké časy pre americkú menu prídu koncom septembra, keď bude aktuálna téma dlhového stropu.

EUR – euro je späť silnejšie v očakávaní trhov pred príhovorom M. Draghiho na budúci piatok.

JPY – jen sa opäť oslabuje a hľadá si nové úrovne odporu. Vývoj pri páre USDJPY by ho mohol stabilizovať.

GBP – aj libra je slabá, no nie je isté, čo ju oslabuje. Rely páru EURGBP je totiž nevýrazná. Možno by libru povzbudila holubičia reč M. Draghiho.

John Hardy, hlavný forex stratég Saxo Bank