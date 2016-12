Európska komisia odobrila Taliansku štátnu pomoce pre Monte dei Paschi

Záujem slovenských firiem o úvery v tomto roku prevyšuje priemer eurozóny. Na konci októbra zaevidovali domáce banky medziročný rast objemu poskytnutých korporátnych úverov o 4,7 percenta. Celá správa »

Nejde v žiadnom prípade o špeciálne pôžičky s výhodami či parametrami typickými pre vianočné sviatky, aj keď to majú vo svojom názve. Ide výlučne a iba o marketingový lep. Kto naň raz sadne, tak ľahko sa neodlepí. Aké praktiky používajú lovci vianočných dlžníkov odhaľujeme v článku. Celá správa »

Úroky na bankových produktoch sú dlhodobo mrazivo nízke. Predpoveď na ďalšie roky nehlási oteplenie. Slováci preto hľadajú alternatívy, ako svoje financie ochrániť aspoň pred pažravosťou inflácie. Celá správa »

Od marca pribudla bankám nová povinnosť – takzvaný switching, či prenos účtu. Predstavuje to bezplatný prenos bankového účtu aj so všetkými nastavenými platobnými príkazmi z jednej banky do druhej. Slováci to však príliš nevyužívajú. Až sedem z desiatich z nich o tejto možnosti vôbec nevie. Celá správa »