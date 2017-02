Exekúcii v minulom roku podliehal každý 41. dôchodca

Sociálna poisťovňa každoročne zaznamenáva rastúci počet exekučných konaní voči poberateľom starobných dôchodkov. V porovnaní s celkovým počtom dôchodcov v SR v minulom roku (1 378 800) bol exekúciou z dôchodku postihnutý každý 41. dôchodca.

Kým v roku 2014 bol počet exekvovaných poberateľov starobných dôchodkov 27 986, k 31. decembru minulého roka Sociálna poisťovňa vykonávala až 34 015 zrážok z dôchodku. Za posledné tri roky sa počet exekvovaných dôchodcov zvýšil o 6 029.

Mnoho ľudí podľahne lákavým reklamám zo strany nebankových subjektov, ktoré sľubujú „lacné“ pôžičky za niekoľkoeurový mesačný poplatok. Medzi najčastejšie dôvody exekúcií dôchodkov patria aj nezaplatené účty za telefón, internet, či dlhy na poistnom v zdravotnej a Sociálnej poisťovni. Je dôležité zvážiť, či sú tieto pôžičky a služby potrebné a ich splácanie nebude pre poistenca problematické. Všetky dlhy a nezaplatené pôžičky ho totiž aj z obdobia aktívneho života „dobehnú“, keď začne poberať dôchodok.

Sociálna poisťovňa preto upozorňuje poistencov, a to najmä z radov poberateľov dôchodku alebo ľudí v preddôchodkovom veku, že odchod do starobného dôchodku neznamená ukončenie exekučných zrážok. Takisto to neznamená, že sa poistenec svojich dlhov zbaví. Sociálna poisťovňa mu ich bude naďalej mesačne zrážať z dôchodku na základe príkazu exekučného orgánu, pretože je to jej zákonnou povinnosťou.

Zdroj: Sociálna poisťovňa