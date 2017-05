Fed sadzby nezvýšil

Fed nerozhodol o ďalšom zvýšení sadzieb. Analytici čakajú, že by sa tak malo stať až v júni.

Fed nepokračoval vo zvyšovaní sadzieb. Posledný krát tak urobil v marci, takže sa nečakalo, že by ďalšie kolo malo prísť tak skoro.

Predstavitelia centrálne banky poukázali na dobre sa vyvíjajúci trh práce, poukázali na solídne spotrebiteľské výdavky a uviedli, že inflácia sa nachádza v blízkosti inflačného cieľa Fedu. Spomalenie rastu ekonomiky v 1. kvartáli označili krátkodobú záležitosť. Nedávne makrodáta z americkej ekonomiky totiž trochu sklamali, no zdá sa, že centrálna banka to nevidí tragicky.

Trh teraz čaká, že k ďalšiemu zvýšeniu by mohlo dôjsť už na ďalšom, júnovom zasadnutí. Fed zvýšil v marci sadzby o štvrť percentuálneho bodu na rozpätie od 0,75 do 1 %. Okrem toho banka vtedy dodala, že tento rok predpokladá ešte dve ďalšie zvýšenia. V roku 2018 by sa tak malo stať trikrát a rovnako trikrát by to malo byť aj v roku 2019.