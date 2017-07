FED znepokojil investorov svojou holubičou rétorikou

FED stále bojuje s nekonzistentnými ekonomickými výsledkami. Ide najmä o neuspokojivé čísla z amerického pracovného trhu, ale aj o nesplnené inflačné očakávania. Trh v reakcii na včerajšie vyjadrenia šéfky FEDu Janet Yellen o inflácii poklesol.

Nedávno totiž opísala rast inflácie ako „o niečo málo pod cieľovou úrovňou dvoch percent“, no teraz slová „niečo málo“ vypadli a FED už len konštatuje, že inflácia sa spomaľuje, a že sa nachádza pod cieľovou úrovňou. Trh túto drobnú zmenu zobral ako príklon k holubičej rétorike, teda smerom k nízkym sadzbám.

Došlo preto k relatívne vysokému výpredaju amerického dolára a euro sa k doláru dostalo k trojročným maximám v blízkosti 1,1770. Poklesli aj výnosy pri desaťročných amerických dlhopisoch. Akcie však zatiaľ negatívne nereagovali. Vidíme naopak mierne oživenie tak na amerických, ako aj ázijských trhoch.

Čo teda môžeme očakávať do budúcnosti? Výhľad FEDu na zvyšovanie sadzieb sa nateraz nemení. Naďalej zostáva pri jednom zvýšení tento rok a troch ďalších zvýšeniach na budúci rok. Trh s tým však nesúhlasí. Pravdepodobnosť, že tento rok dôjde ešte k jednému zvýšeniu je podľa účastníkov trhu len 25 percentná. To vysvetľuje aktuálne oslabenie dolára.

FED je navyše i naďalej znepokojený podľa neho príliš vysokým ocenením na akciových trhoch. Ak by sme videli nejakú väčšiu korekciu pri akciách, znamenalo by to pravdepodobne novú recesiu pre USA. FED to teda pozorne sleduje.

Trh sa okrem sadzieb zameriava i na očakávaný začiatok výpredaja bilancie americkej centrálnej banky. FED už dávnejšie avizoval, že by s tým chcel začať už tento rok, no v najnovšom komentári hovorí len, že k tomu „dôjde skoro“. Podľa môjho názoru tu nedošlo k veľkej zmene, pretože trh už aj teraz očakával, že oznámenie o začatí výpredaja dlhopisov príde až na nasledujúcom zasadnutí centrálnej banky v septembri a začne sa s ním v októbri.

Čo by výpredaj dlhopisov z bilancie FEDu mohol pre trhy znamenať? Centrálna banka začala s výkupom vládneho dlhu v roku 2008 v hodnote 700 miliárd eur. V roku 2014 hodnota dlhopisov v bilancii FEDu dosiahla 4,5 miliardy dolárov. Ide teda o zvýšenie o 3,8 mld. eur. V nasledujúcich piatich rokoch budú maturovať pokladničné poukážky a deriváty založené na hypotékach v hodnote 1,8 miliardy dolárov, teda zhruba polovica zvýšenia.

Výkup dlhopisov z uplynulých rokov znamenal pokles výnosu na dlhopisoch o zhruba 90 percent. Ak by teraz došlo k spätnému predaju polovice z nich, mohlo by ísť podľa mňa o nárastu výnosu o 50 bodov za päť rokov, čo je len desať bodov ročne. Nemalo by to teda mať zásadný dopad na trhy. Podľa mňa bude mať na ceny akcií a aktív s pevným výnosom oveľa väčší vplyv vývoj trhových fundamentov, ako redukovanie bilancie FEDu.

Christoffer Moltke-Leth, analytik Saxo Bank