Filip Duchoň: Fincentrum náboruje jako před lety

Fincentrum upravilo provize a láká další finanční poradce. Za hypotéku dává do sítě až 1,46 % z objemu a za životní pojištění vyplácí až 143 % ročního pojistného. Rovnou zálohově a bez dalších podmínek. „To jsou provizní podmínky, které nenabízí žádná z větších strukturálních společností na trhu a mohou směle konkurovat i poolovým slepencům,” říká Filip Duchoň, obchodní ředitel a člen představenstva Fincentra.

O Fincentru se letos opět hodně mluví, hlavně kvůli takzvanému New Dealu…

Ano, to máte pravdu. New Deal ve Fincentru je název nového provizního schématu. S ním došlo od dubna k největšímu navýšení provizí v historii firmy. Polepšili si naši spolupracovníci na vyšších poradenských pozicích, a to významně – například za hypotéky od Moneta Money Bank si ti nejlepší poradci přijdou na 1,46 % z objemu hypotečního úvěru, za životní pojištění například u ČPP potom vyplácíme do sítě 143 % ročního pojistného. A to hned, zálohově, bez dalších podmínek, plošných stornofondů a podobně.

To jsou provizní podmínky, které nenabízí žádná z větších strukturálních společností na trhu a mohou směle konkurovat i poolovým slepencům. Hlavně jsme ale provizně posílili střední management, tedy spolupracovníky na pozici Manažer a Oblastní ředitel. Ti si typicky polepšili o takřka 20 % a mohu směle říci, že Fincentrum platí tuto skupinu manažerů nejlépe na trhu.

Když k tomu připočtu robustní zkušenost s adaptací nově příchozích jednotlivců i skupin, vlastní systém vzdělávání postavený na interních lektorech, propracovanou podporu typu instruktážních videí a webinářů, CRM nástroj Sugar (globální lídr v CRM nástrojích), analytickou podporu, elektronickou analýzu iFin a zejména přátelskou a lidsky podporující firemní kulturu, je jasné, že se o Fincentru hodně mluvit prostě musí.

U životka umožňujete jak plně zálohou provizi, tak nějaké rozložení v čase – jaký je zájem? Ve Fincentru jsme se loni v listopadu rozhodli, že primárním modelem bude pro nás 100% zálohové vyplácení. Alternativně u stále rostoucí skupiny pojišťoven nabízíme i pětiletý rozklad. Dnes je zřejmé, že šlo o rozhodnutí správné – nejen jinde, ale i u nás je o rozložené provize menší zájem než o zálohově vyplácené. Samozřejmostí našeho přístupu k vyplácení provizí je samozřejmě kontrola, hlídání storen i předstornových stavů a podobně. Riziko není radno podceňovat. Celý rozhovor si môžete prečítať na https://www.investujeme.cz/clanky/filip-duchon-fincentrum-naboruje-jako-pred-lety/