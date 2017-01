Finančná hitparáda ocenila najlepších poskytovateľov finančných služieb

Uplynulý rok sa niesol v znamení úrokových sadzieb. Vklady sa začali úročiť 0,01 % ročne, úvery podliezli 1,2 %. Klienti bánk sa preto čoraz intenzívnejšie zaujímali o to, ktorá banka je pre nich vhodnejšia.

Slováci sa o finančné produkty skutočne zaujímajú. Dokazujú to dva milióny porovnaní, ktoré spravili na portáli www.FinančnáHitparáda.sk počas uplynulého roka. Znamená to, že ponúkať nevýhodné produkty sa skutočne neoplatí.

Ktorá banka ponúkala v uplynulom roku tie najvýhodnejšie úrokové sadzby? Porovnali sme úvery na bývanie, hypotéky pre mladých so štátnym príspevkov aj termínované vklady. Okrem toho sme sledovali, ako často menili banky podmienky svojim klientom a kam sa oplatilo presunúť bežný účet.

Aj tento rok prinášame niečo nové. Svoj (aj keď vlastne klientský) pohľad sme upriamili na poisťovne, resp. na spokojnosť s nimi. Počas minulého roka sme spolu so spoločnosťou Staffino zbierali podnety a hodnotenia od klientov a vieme povedať, v ktorej poisťovni sú najspokojnejší klienti.

Tu sú výsledky nášho porovnania:

HypotékaFH roka 2016 VÚB banka

roka 2016 Hypotéka pre mladýchFH za rok 2016 Tatra banka

za rok 2016 Termínovaný vkladFH roka 2016 Privatbanka

roka 2016 Bežný účetFH roka 2016 UniCredit Bank

PôžičkaFH roka 2016 Sberbank

Stabilná bankaFH 2016 Tatra banka

PoisťovňaFH roka 2016 NN Životná poisťovňa

Spôsob hodnotenia

www.FinancnaHitparada.sk zisťuje úrokové sadzby úverových produktov podľa troch bonít, ktoré sa líšia predovšetkým v príjme – dolný kvartil, median a horný kvartil príjmov podľa Štatistického úradu SR. Do porovnania úverov na bývanie boli zapracované úrokové sadzby, ktoré banky poskytovali klientom s týmito bonitami od januára do decembra uplynulého roka (teda nejde o v reklamách propagované sadzby). Jediným kritériom pri hodnotení úverov na bývanie bola výška úrokovej sadzby pre 5 ročnú fixáciu pri každej bonite a LTV do aj nad 70 %. V prípade 5-ročnej fixácie ide o sadzbu, ktorá patrila k najžiadanejším sadzbám.

Pre posudzovanie Hypotéky pre mladých bola rozhodujúca sadzba pri LTV do a nad 70 % pri 3 a 5 ročnej fixácii, pričom sa zohľadňoval aj stav istiny po skončení obdobia s podporou od štátu.

Hodnotenie termínovaných vkladov pozostávalo z porovnania výšky úrokovej sadzby pri šiestich rôznych viazanostiach (12, 18, 24, 36, 48 a 60 mesiacov) a pri výške vkladu do a nad 10 000 eur.

Ocenenie Bežný účet roka bolo postavené na hodnotení pomeru rozsahu služieb a ceny. Testovali sa ceny pri dvoch rôznych spôsoboch narábania s účtom – viac a menej hotovostné platenie počas mesiaca pri príjme na úrovni medianu miezd. Potešiteľným zistením bola skutočnosť, že za bežný účet netreba platiť poplatok už pri piatich bankách. A netreba sa pritom vôbec namáhať ani obmedzovať.

Pri porovnávaní spotrebiteľských úverov sme hodnotili výšku úrokovej sadzby, ktorú človek získa na základe svojich požiadaviek a príjmu. Aj tu sa hodnotili úrokové sadzby reálne poskytované počas uplynulého roka.

Pri ocenení Stabilná banka sme porovnávali počet a spôsob zásahov do cenníkov (sadzobníkov), ktoré každá banka spravila počas uplynulého roka.

Novinkou medzi oceneniami je Poisťovňa roka. Hodnotenia od klientov boli získavané cez hodnotenie Staffino, resp. na stránke www.FinancnaHitparada.sk. Ocenenie získava poisťovňa s najvyššou mierou spokojnosti klientov. Toto ocenenie je zaujímavé predovšetkým veľkou tlačenicou na čele rebríčka, kde rozdiely medzi poisťovňami boli doslova v kusoch hodnotení.