Finančné trhy v 3. kvartáli - návrat vysokej volatility

Hlavný rizikom pre menové trhy v prebiehajúcom letnom období bude narastajúca volatilita. V tejto chvíli prevláda na trhoch kombinácia spomaľujúcej sa inflácie a slabšieho dolára. Avšak najväčším rizikom pre globálny ekonomický rast bude v najbližšej budúcnosti sprísňovanie čínskej monetárnej politiky. Jediným ostrovom pozitívneho sentimentu by mohla byť v treťom kvartáli Európa.

Aj FED však sprísňuje svoju politiku a možno bude mať dôvod pokračovať v tom aj naďalej. A ak FED sprísňovanie obmedzí, bude to zrejme kvôli blížiacej sa recesii americkej ekonomiky, čo naozaj nie je dôvod na radosť. Hlavné riziko každopádne spočíva v rastúcej volatilite. Tento vývoj by mohol podporiť kurz amerického dolára, ktorý by mohol slúžiť ako bezpečný prístav a zmierniť tým nadšenie z mien rozvíjajúcich sa trhov ako aj malých rozvinutých trhov.

Nadšenie zo zvolenia D. Trumpa už vybledlo

Americký dolár podľa dolárového indexu už stihol vymazať takmer všetky zisky z oživenia, ktoré zaznamenal po zvolení Donalda Trumpa v novembri minulého roku. D. Trump tak nedokázal zmeniť narastajúcu politickú nervozitu a jeho neúspešná konfrontácia vo Washingtone viedla k tomu, že trh v podstate úplne odpísal potenciál tzv. „Trump trade“, teda kombináciu daňových reforiem a fiškálnych stimulov, ktoré mali podporiť výkony americkej ekonomiky a jej menu.

Americký dolár však tento zvrat v sentimente mohol postihnúť aj menej, ako v skutočnosti, nebyť stabilného prúdu zlých ekonomických správ z USA v druhom štvrťroku, a na druhej strane dobrých výsledkov z Európy a Japonska. Americký dolár je napriek tomu stále drahý a pravdepodobne sa stretne s ďalším predajom. Nestabilné trhy s aktívami však na druhej strane zrejme poskytnú doláru podporu plynúcu z jeho tradičnej úlohy bezpečného prístavu.

Je tu určité riziko, že koncom tretieho štvrťroka dôjde k politickej konfrontácii kvôli rozpočtovému stropu. To by mohlo vyvinúť tlak na oslabenie dolára. Do úvahy však treba brať aj to, aké zámery bude mať v treťom štvrťroku FED a či spustí menej akomodačnú politiku, než sa očakáva.

Opustí FED úlohu „pána vesmíru“?

Už v druhom štvrťroku niektorí spochybňovali vytrvalosť FEDu pri zvyšovaní sadzieb. No centrálna banka odignorovala oslabenie inflácie a amerických dát a pokračovala s vyhliadkou na ďalšie zvyšovanie sadzieb. No trh aj tak neverí, že k zvyšovaniu sadzieb dôjde v takej miere, ako sa do konca tohto roku predpokladá. Opäť raz teda nesúhlasí s jastrabími predpoveďami predstaviteľov FEDu.

Jedným z vysvetlení viacerých jastrabích vyhlásení členov vedenia centrálnej banky by mohlo byť to, že guvernérka Janet Yellenová sa chystá opustiť svoj úrad a začiatkom budúceho roka by mohla byť nahradená kandidátom D. Trumpa. Možno chce byť označovaná ako guvernérka, ktorá konečne dostala FED z éry kvantitatívneho uvoľňovania a politiky nulových úrokových sadzieb, i keď to robí len veľmi pozvoľne.

Do istej miery sa tieto špekulácie môžu zakladať na pravde, no radšej by som veril inému vysvetleniu a to tomu, že FED sa chce zbaviť svojej úlohy „pána vesmíru“. Má totiž veľké obavy o účinnosť svojich nástrojov, teda nulových úrokových sadzieb a kvantitatívneho uvoľňovania využívaných už od prepuknutia finančnej krízy. Zároveň však aj o nerovnosť, akú tieto nástroje spôsobili. FED by tak mohol chcieť odovzdať svoje politické žezlo späť vláde Spojených štátov amerických.

Možno sa FED tiež obáva, že práve jeho politika pomohla D. Trumpovi do Bieleho domu. Ak je vzniknutá nerovnováha dôvodom Trumpovho volebného víťazstva, tak FED skutočne nesie určitú mieru zodpovednosti. Centrálna banka sa pod vedením J. Yellenovej možno preto nebojí sprísňovať svoju politiku i nad očakávania trhu. Je možné, že chce čiastočne odčiniť to, ako dlho sa hrala na pána trhov. Navyše rola FEDu bude po príchode ďalšej recesie, kedy sa zrejme stane len doplnkom fiškálnych stimulov, výrazne obmedzená.

Európa sa pravdepodobne udrží na rastovej trajektórii

Európa bude mať pravdepodobne vďaka veľmi intenzívnej stimulačnej politike ECB dostatok energie k tomu, aby sa dokázala aj v treťom štvrťroku udržať na pozitívnej vlne. Rastúce obavy o globálny rast by však mohli mať negatívny vplyv na jadro EÚ. Teda hlavne na Nemecko, ktoré je ako globálny vývozca najviac vystavené zmenám v globálnej ekonomike.

Všetky komplikované existenciálne otázky Európy, napr. odpustenie dlhu Grécku, talianske voľby, alebo štrukturálne reformy európskych inštitúcií, budú musieť počkať až do septembrových volieb v Nemecku. Tieto otázky sa však každopádne vrátia na stôl. Grécko ukázalo dobrú vôľu a odpustenie dlhu je matematickým imperatívom.

Ak si má Európska únia udržať súčasné zloženie aj po ukončení kvantitatívneho uvoľňovania ECB, bude sa musieť pomaly posunúť smerom k spoločnému emitovaniu dlhopisov. Znamenalo by to, že silnejšie štáty by ručili za tie slabšie, ktoré dnes drahé úvery tlačia do negatívnych čísel. Platí to najmä pre najslabší článok EÚ – Taliansko. Odpustenie dlhu Grécku a vzájomne zdieľaný euro-dlh budú do volieb v Nemecku pre súčasnú kancelárku Angelu Merkelovú tabu, aj keď jej ambíciou po voľbách je vybudovať ešte viac integrovanú Európu.

Pokiaľ ide o tretí štvrťrok, posilnenie eura možno vyšumí, hneď ako sa zvýši volatilita trhu. Veľká časť nadšenia pre jednotnú menu totiž dnes stojí na pozitívnych očakávaniach ekonomického rastu, čo nie je v súlade s naším, skôr negatívnym, výhľadom pre ďalší štvrťrok.

Nákupy eura a špekulatívne pozície na neho sa už teraz upínajú smerom k býčiemu trhu. Kurz EUR/USD tak môže vážne otestovať úroveň 1,1500 +, ktorá predstavuje tzv. rezistenciu z rokov 2015–2016. Nepredpokladáme ale výraznejšie prekonanie tejto úrovne.

Británia – zdroj neistoty

Britská premiérka Theresa Mayová sa, pokiaľ ide o výsledky tamojších parlamentných volieb, prepočítala. Neuspokojivé volebné výsledky len prihodili ďalšie polienko pod kotol neistoty pred začiatkom oficiálnych rokovaní o brexite. T. Mayová je teraz nepríliš hrdou držiteľkou slabého domáceho mandátu. Avšak vzhľadom k časovej náročnosti a zložitosti procesu brexitu sa možno v treťom štvrťroku nestane nič nové. Prvá fáza rokovaní sa bude zameriavať na oblasť majetku a práv občanov EÚ, teda nie na to, čo je z obchodného hľadiska pre britskú libru po odchode z EÚ dôležité.

Kurz EUR/GBP sa celý rok drží v rozmedzí plus mínus štyroch až piatich percent. Ak bude ale britská ekonomika naďalej vykazovať slabé výsledky, možno dôjde k otestovaniu vyššej hranice, teda 0,9000 +. V ekonomike prevláda riziko poklesu libry pre neistotu okolo brexitu. Je tu však aj jeden možný zdroj špekulácií na rast kurzu. Čo keby politici, potom, čo dôjde k dohode o brexite, prisľúbili občanom ďalšie referendum? Mohla by Británia nakoniec zostať?

John Hardy, hlavný forex stratég Saxo Bank