Finanční žraloci: Daňové úniky a offshore bankovnictví

Daňový ráj se může stát i noční můrou. Pokud chcete před daněmi a mocí daňových úředníků utéct do daňového ráje, pak si to raději rozmyslete. I když třeba na daních něco ušetříte, pravděpodobně narazíte na finanční žraloky, kteří se o peníze odkloněné do zahraničí rádi postarají.

Jako daňový uprchlík a uživatel offshore bankovnictví asi narazíte na nemalé bankovní poplatky a nutnost využití služeb, za které si budete muset připlatit. Stranou také nezůstává riziko nekalých praktik, kterých se mohou dopouštět samotní pracovníci bank.

Německý novinář a spisovatel Günter Ogger se ve svém vyprávění o finančních žralocích devadesátých let soustředil také na oškubávání klientů německých bank, kteří ulévali svůj kapitál do zahraničí. Odliv kapitálu byl vlastně i důsledkem toho, že v Německu byla v roce 1991 zavedena daň z vyplácených úroků. Situaci popisuje Ogger následovně: „Finanční odvětví nejprve proti plánu uvalit na úroky daň bojovalo až do posledního náboje. Když však byla daň zavedena, bleskově obrátilo o 180 stupňů a organizovalo odliv kapitálu ve velkém stylu.“

Z Německa se tak začala valit „lavina peněz“, „německé peněžní ústavy zorganizovaly vývoz kapitálu dokonale“. Peněžní ústavy na těchto aktivitách vydělávaly ve formě poplatků, provizích i podílu na zisku: „Obchod s daňovými uprchlíky se (tehdy) pro německé peněžní ústavy stal jedním z nejspolehlivějších zdrojů zisku.“ Zatímco ještě „koncem sedmdesátých let musel klient cestovat přes hranice s plným manažerským kufříkem, aby si pak své peníze ulil v zahraniční bance“, nově postačoval dát příkaz domácí bance.

