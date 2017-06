Finančný poradca? Aký je rozdiel medzi ním a sprostredkovateľom

Krátké správy z Finančné poradenstvo

Guvernér ČNB Jiří Rusnok se zjevně obává o nové pravomoci, které chce získat Česká národní banka s novým zákonem o ČNB. Proto v úterý odpoledne již podruhé vystoupil v Poslanecké sněmovně a pravomoci hájil. Opřel se přitom tvrdě do finančních zprostředkovatelů. Celá správa »

Realitní makléř nachází kupce pro nemovitost. Kupec potřebuje hypotéku. O to tu ale nejde. „Realitní makléř musí udělat přibližně 10 prohlídek, aby se našel jeden kupec,“ říká Stanislav Dostál ml., zemský ředitel Fincentra, a dodává: „My máme zájem o 9 zájemců, kteří nemovitost nekoupili.“ Celá správa »

„Každý dobře naprogramovaný robot bude v určitých vybraných oblastech (např. investování) radit klientům lépe než 99 % finančních poradců,“ říká Vladimír Jeřábek, člen představenstva Komerční banky, a dodává: „U těch dobrých bych se nebál o jejich postavení. Roboti budou v jednotlivých oblastech vynikající, role bankovních poradců bude kombinovat tato doporučení. Přeci jen se tu bavíme spíše o horizontu 3, 5 let plus a bude to záviset na tom, zdali to budou klienti akceptovat.“ Celá správa »

Petr Saic působí v OVB 12 let a dostal se na pozici zemského ředitele. Nyní chce odejít a nastoupit vlastní cestu finančního poradenství. „Byl jsem historicky jako první zemský ředitel OVB ponížen do pozice regionálního ředitele,“ říká Petr Saic v rozhovoru pro Investujeme.cz. Celá správa »

Četné studie v posledních letech prokázaly hodnotu kvalitního finančního poradenství – v neposlední řadě to, že klientům, kterým je takové poradenství poskytnuto, se po odchodu do důchodu daří významně lépe a z finančního hlediska jsou i během předchozích fází svého života mnohem více chráněni. Celá správa »