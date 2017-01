Fincentrum&Forbes Investíciou roka sa stal EURO Cash dlhopisový, o.p.f.

Vo výnosoch vlani excelovali najmä brazílske a ruské akciové fondy. Najvýkonnejší z hodnotených fondov klientom zarobil viac ako 72 percent.

Víťazom Fincentrum & Forbes Investície roka 2016 sa stal EURO Cash dlhopisový, o.p.f správcovskej spoločnosti IAD Investments s ročným výnosom 5,10 percenta. O jeho triumfe rozhodol pomer výnosu, o ktorý fond prekonal bezrizikovú investíciu a volatility (Sharpov pomer). V tomto ukazovateli fond dosiahol hodnotu 3,699.

„Víťazný fond je zaujímavou investíciou v strednodobom horizonte. Aj keď je stále relatívne konzervatívny, správne namiešaným portfóliom ponúkol v prostredí rekordne nízkych úrokových sadzieb nadštandardné zhodnotenie,“ hovorí senior analytik spoločnosti Fincentrum Peter Világi.

Z pohľadu výkonnosti sa vlani najviac darilo brazílskym a ruským akciovým fondom s eurovým výnosom aj viac ako 60 percent za rok. Najvýkonnejší z hodnotených fondov Horizon Access Fund Brazil od KBC Asset Management dokonca zarobil viac ako 72 percent. „Každý rok sa niektorému regiónu podarí mimoriadne vystreliť. No stále platí, že klienti by sa pri výbere investície nemali riadiť minulou výkonnosťou.

V roku 2015 sa napríklad najviac darilo fondu KBC Equity Fund Flanders s vyše 34-percentným zhodnotením. A rok predtým zaznamenal WIOF India Performance Fund – Class A výnos vyše 80 percent. Ak si ich klienti vybrali podľa rekordného zhodnotenia, vlani sa v prípade belgických akcií mohli tešiť len z jednociferného zisku a vo fonde indických akcií dokonca skončili v miernej strate,“ upozorňuje P. Világi.

Aké budú trhy v tomto roku

Tento rok bude rokom politickej neistoty. Donald Trump ako nový americký prezident zostáva pre trhy nečitateľný. Podobné riziko predstavuje aj nastupujúca vlna populizmu v Európe. Aj preto sa dá očakávať, že volatilita na trhoch zostane. Výhľad na akciové trhy rozvinutých krajín však zostáva stále pozitívny, keďže globálny hospodársky rast sa zlepšuje. „Čaká nás obdobie zvyšovania úrokových sadzieb v USA a Európska centrálna banka zrejme začne s prehodnocovaním programu kvantitatívneho uvoľňovania v Eurozóne, čo môže byť negatívnou správou hlavne pre štátne dlhopisy vyspelých ekonomík,“ hodnotí analytik.

No bez ohľadu na to, čo sa v budúcom roku udeje, stále je správny čas na to, aby si najmä tridsiatnici začali dlhodobo sporiť. „Demografická kríza bude mať veľmi negatívny dopad na životnú úroveň Husákových detí v starobe. A na tom nič nezmení ani druhý pilier, ani prísľuby súčasných vládnych činiteľov o tom, ako sa o nich štát postará. Jediným riešením je práve individuálne sporenie, napríklad prostredníctvom podielových fondov,“ dodáva P. Világi.

Spoločnosť Fincentrum hodnotí podielové fondy už siedmy rok. Fondy sa sledujú v šiestich kategóriách – fondy krátkodobých investícií, dlhopisové fondy, akciové fondy globálne – rozvinuté trhy, akciové fondy, komoditné fondy a zmiešané fondy.

Vyhodnotenie hlavného víťaza a ďalších fondov v ostatných kategóriách nemožno chápať ako odporúčania pre prípadných investorov. Fondy, ktoré boli úspešné vlani, môžu v tomto a ďalších rokoch sklamať a naopak. Fincentrum a Forbes majú za cieľ hodnotením pomôcť bežným investorom zorientovať sa v zložitých investičných procesoch, ako aj zvýšiť finančnú gramotnosť obyvateľstva, ktorá je na veľmi nízkej úrovni.