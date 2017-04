FINfest Profi 2016: Kdo si pořizuje franšízu banky

Kdo si pořizuje franšízu finančně poradenské společnosti či banky? Franšízoví podnikatelé se liší. Jsou mezi nimi skuteční zájemci, ale důvody mohou být i jiné.

Radim Štantejský z Broker Consultingu popisuje příklady podnikatelů, kteří si pořídili franšízu banky či finančně poradenské společnosti. Má zkušenosti s franšízami UniCredit Bank a OK Pointy od Broker Consulting, které pomáhal a pomáhá zakládat.

Ve své kariéře Radim Štantejský zažil lidi, kteří na malém městě již nemohli překvapit autem za 4 mil. Kč, a tak si pořídili banku, aby byli opět zajímaví. Zažil i úspěšné podnikatele, kteří pořídili finanční franšízu svým dětem jako podnikatelský trenažér. A podle toho to také dopadlo. Je ale rolí poskytovatele franšízy, aby si franšízanta prověřil a ohlídal.

Pro finančně poradenskou branži mají franšízy výhodu, že do oboru přijdou lidé, kteří by do sítě nešli – úspěšní lidé z velkých korporací, kteří chtějí podnikat, lidé z bank, kteří mají zkušenosti, ale chtějí mít nad sebou franšízu, protož by do strukturální sítě nešli.