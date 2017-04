Fio banka usporadúva investičné semináre pre verejnosť

Pre všetkých záujemcov, ktorí sa chcú zoznámiť s investovaním, pripravila Fio banka sériu bezplatných investičných seminárov, ktoré sa počas apríla a mája uskutočnia v Bratislave, Košiciach a Banskej Bystrici. Celkom ide o päť interaktívnych prednášok s dvomi rôznymi témami, ktoré účastníkom priblížia ako úplné základy investovania a pojmy ako sú akcie, burza či komodita, tak aj zložitejšie investičné termíny ako fundamentálna analýza, trhová kapitalizácia či inteligentné pokyny. Semináre sú doplnené ukážkami nákupu a predaja cenných papierov.

„Záujem o naše semináre je každoročne veľký, preto sme sa tento rok rozhodli pridať ďalšiu tému, ktorá je určená skúsenejším investorom. Veríme, že pre mnohých, ktorí Školu investovania navštívili minulý rok a zoznámili sa so základmi investovania, to bude prínosné. Semináre sú ale samozrejme otvorené pre všetkých, preto radi privítame každého, kto by si chcel rozšíriť svoje znalosti z oblasti kapitálových trhov. Prvý tohtoročný seminár štartuje 4. apríla v Bratislave.“ dodáva k zahájeniu projektu Jan Bláha, obchodný riaditeľ Fio banky.

Registrácia i účasť na seminároch Školy investovania je zdarma, stačí sa zaregistrovať na webových stránkach banky, vybrať si tému, termín a konkrétne mesto.