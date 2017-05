Firemné výsledky naznačujú silné európske oživenie

Sme práve uprostred výsledkovej sezóny európskych a amerických korporácii. Zatiaľ to vyzerá tak, že na oboch stranách Atlantiku ide o najlepšiu sezónu za posledné roky.

Európske, ako aj americké firmy hlásia dobré čísla

Rast miezd bude onedlho testovať firemnú rentabilitu

Napriek dobrým číslam čelí Apple protivetru vyvolanému iPadom a Macom

Tento týždeň pribudne so svojimi výsledkami ďalších 421 spoločností, z celkového počtu 2000 reportujúcich firiem. Svoje údaje zatiaľ ešte nezverejnil Apple, Facebook ani Novo Nordisk.

Hoci prezident ECB Mario Draghi bol minulý týždeň po zasadnutí predsedníctva banky len veľmi opatrný a súčasné oživenie európskej ekonomiky hodnotil veľmi mierne, čísla hovoria samé za seba. V súčasnosti vidíme na európskom kontinente vysokú spotrebiteľskú ako aj firemnú dôveru, inflácia sa štverá nahor a nezamestnanosť rýchlo klesá. Všetky indikátory naznačujú, že HDP eurozóny rastie medziročne o vysoké tri percentá.

To, že sa mäkké ako aj tvrdé dáta pretavujú do rastu reálneho výkonu, naznačujú aj firemné výsledky. Ukazovateľ EBITDA rastie o takmer desať percent, čo najviac od 3. kvartálu roku 2011. Je síce pravdou, že percentuálny rast treba sčasti pripísať dobrým dátam z energetického, spracovateľského a finančného sektora, no podľa môjho názoru v súčasnosti zažívame niečo viac ako len dočasné oživenie.

U spoločností z indexu S&P 500 je pozitívny trend vo vývoji EBITDA zreteľný už od posledného štvrťroku 2015. Ukazovateľ rástol doteraz o 7,5 percent. Americké spoločnosti totiž nemusia čeliť protivetru v podobne silného dolára a oslabenia na trhu komodít, čo ich dovoľuje rýchlejšie rásť. Skôr, či neskôr sa však dostaví aj nárast miezd a my uvidíme, či budú firmy ochotné a schopné preniesť vyššie prevádzkové náklady na svojich zákazníkov.

Cyklus náhrady

Spoločnosť Apple oznámi dnes večer svoj predpoklad zisku na druhý kvartál. Analytici očakávajú, že zisk na akciu dosiahne 2,02 dolára, čo by bol medziročný nárast o sedem percent, a že tržby stúpnu o päť percent na hodnotu 53 miliárd dolárov.

Nosným produktom firmy je stále iPhone, ktorý tvorí až 63 percent jej tržieb. V skutočnosti je to možno oveľa viac, pretože na iPhone je naviazaný celý ekosystém služieb a aplikácií, ktoré produkujú výnosy.

iPhone v súčasnosti prechádza fázou náhrady modelu za novší. Nový update operačného systému iOS pravdepodobne už nebude podporovať iPhone 5, čo by mohlo donútiť užívateľov tohto staršieho modelu k prechodu na novší.

Cena akcií na základe týchto očakávaní vyletela na nový rekord, čo od začiatku roku predstavuje nárast o 24 percent. Napriek tomu sú však analytici Wall Street pri hodnotení ďalšieho potenciálu firmy opatrní. V krátkodobom horizonte sa totiž nerysuje žiadny nový produkt, ani žiadna udalosť, ktoré by mohli firmu posunúť ešte vyššie.

Neteší ani výhľad na iPad, ktorý v spotrebiteľských hodnoteniach zaostáva za Surface od Microsoftu. Pod tlakom je aj Mac. Rast Apple je preto, napriek súčasným silným číslam predaja iPhonu, neistý.

Na druhej strane spoločnosť stále produkuje vysoké tržby v pomere k investovanému kapitálu a jej akcie sú stabilnejšie, ako akcie konkurentov.

Spomalenie, alebo nie?

Facebook oznámi hospodárske výsledky za prvý kvartál v stredu. Analytici očakávajú, že zisk na akciu dosiahne 1,12 dolára, čo je medziročný nárast o 45 percent. O rovnaké percento by mali vzrásť aj tržby, čím by mali dosiahnuť 7,8 mld. dolárov. Nahor ich ťahajú vysoké príjmy z reklamy na mobilných zariadeniach. I tu je však miesto na opatrnosť. Čaká sa totiž spomalenie rastu firmy. Priestor na Newsfeed dosiahol podľa vyjadrenia vedenia „maximum reklamnej kapacity“.

Aj akcie Facebooku sú na svojich vrcholných hodnotách. Investori oceňujú vysoký rast a očakávanie rastu tržieb z video reklám. Pozitívne očakávania vzbudzujú aj ďalšie služby, ako Instagram, Messenger a WhatsApp, ktoré by sa mali v budúcnosti stať ťahúňmi nového rastu. Náš odhad je však skôr neutrálny.

Najväčší svetový producent inzulínu, spoločnosť Novo Nordisk, oznámi svoje čísla za prvý kvartál rovnako v stredu. Analytici čakajú, že zisk na akciu poklesne o dve percentá, zatiaľ čo tržby o tri percentá stúpnu.

Táto niekedy najúspešnejšia európska farmaceutická spoločnosť v Európe má za sebou ťažké roky. Cena jej akcií rapídne klesla. Postihol ju totiž tlak na ceny liečiv na rozhodujúcom severoamerickom trhu. Navyše spoločnosť sa musela vzdať svojej myšlienky produkovať tabletkový inzulín.

Tlak na ceny liekov bude pravdepodobne pretrvávať, rovnako tak neistý vývoj ceny akcií firmy. Nádejou však je čínsky trh, ktorý veľmi rýchlo rastie, a mohol by pre Novo Nordisk predstavovať zdroj nového rastu.

Tabuľka zobrazuje najdôležitejšie hospodárske výsledky zverejnené minulý týždeň.

Peter Garnry, hlavný akciový stratég Saxo Bank