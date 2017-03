FOREX – pre začiatočníkov príliš hazardná hra s menami

Obchodovanie s menovými pármi sa na internete prezentuje ako solídny spôsob vysnívaného pasívneho príjmu. Tento imidž dotvára reklama aj roboti, ktorí môžu „obchodovať“ za vás. Realita je však iná. Upozorňuje na ňu Národná banka Slovenska aj tí, ktorí sú na poli obchodovania s menami doma.

Peniaze hrajú o peniaze

Základ forexu je vo svojej podstate jednoduchý. Môžete kupovať a predávať rôzne meny a vytvárať zisk, alebo stratu. Stačí vám na to iba pripojenie do internetu. „Princípom forexu je odhadnúť budúci cenový vývoj nejakého menového páru. To znamená že obchodník špekuluje buď na rast, alebo na pokles určitej meny voči inej mene. Na rozdiel od akciového trhu, kde sa za peniaze kupujú akcie nejakej firmy, na forexe kupujeme za jednu menu inú menu,“ vysvetľuje princíp obchodovania dlhoročný forex obchodník Marian Marek.

Predstava takéhoto zárobku je lákavá a aj preto sa v obchode točia skutočne veľké objemy peňazí. „Aj keď to mnoho ľudí nevie, v súčasnej dobe ide o najväčší finančný trh, na ktorom denne prebieha najviac transakcií. Najčastejšie sa na ňom obchoduje menový pár EUR/USD, ktorého kurz ovplyvňujú ekonomické udalosti najmä v eurozóne a USA,“ hovorí Petra Chloubová z X-Trade Brokers.

Roboty môžu zarobiť, ale aj vás dostať do straty

Na forexovom trhu je možné zarábať na raste, či poklese kurzov mien. Ide prevažne o krátkodobé investovanie, teda dynamické a adrenalínové. Kurzy sa totiž dokážu meniť z minúty na minútu. Ak chce niekto pristupovať k forexu ako k pasívnemu príjmu, s najväčšou pravdepodobnosťou prerobí. „Promo tohto odvetvia na rôznych internetových stránkach často vzbudzuje lákavo vyzerajúci opak a zdanlivo jednoduché zárobky s využívaním FX inštrumentov,“ hovorí Marek Zubo zo spoločnosti AOS BRATISLAVA.

Predstavu o pohodlnom zárobku ešte viac posilňujú robotizované systémy, ktoré de facto obchodujú za investora. Zdanlivo sa tak núka možnosť nasadiť na obchodovanie robota, ktorý bude zarábať. Na trhu je v ponuke obrovské množstvo akýchkoľvek automatických obchodných systémov (AOS). Nie všetkému však treba veriť.

M. Marek hovorí: „Treba sa vždy opýtať samého seba. Ak by som vytvoril zázračný softvér, ktorý by mi zarobil milióny, načo by som ho ponúkal širokým masám za pár stovák euro?" Forex roboty však ponúkajú najmä začiatočníkom akúsi ilúziu okamžitého zbohatnutia s minimom námahy.

Forex robot podľa určitých pravidiel sám zadáva obchodné príkazy na obchodnom účte klienta, realizuje nákup a predaj, pričom nezohľadňuje emócie, na ktoré mnohí obchodníci doplatia. Rovnako treba zdôrazniť, že ani robot nie je majster na všetko. „Výkonnosť žiadneho obchodného systému nie je nemenná. Aj keď v minulosti nejaký robot dosahoval zaujímavé výsledky, nemusí to v žiadnom prípade platiť aj do budúcna. Ak si obchodník nainštaluje taký systém, môže samozrejme prísť o svoj kapitál a pri obchodovaní s finančnou pákou sa jeho kapitál môže dostať aj do záporu. Preto môžu byť títo roboti veľmi nebezpeční,“ vysvetľuje úskalia automatizovaného obchodu P. Chloubová.

Pozor na citlivé údaje

Národná banka Slovenska dlhodobo upozorňuje na činnosť spoločností, ktoré sa zaoberajú predajom, vývojom a distribúciou softwarových riešení na obchodovanie s cudzími menami. Okrem stratových obchodov môže hroziť aj ďalšie nebezpečenstvo, ktorým je sprístupnenie citlivých údajov a prakticky strata kontroly nad vlastným finančným portfóliom.

„Národná banka Slovenska upozorňuje na to, že poskytovatelia forex robotov môžu vykonávať prostredníctvom tohto programového vybavenia výkon investičných služieb a investičných činností, a preto na výkon tejto činnosti potrebujú príslušné povolenie NBS,“ vysvetľuje Martina Solčányiová, hovorkyňa Národnej banky Slovenska a dodáva, že na to, aby boli tieto forex roboty aktivované, je potrebné sprístupniť predajcovi, teda tretej osobe, prihlasovacie mená a heslá do obchodného systému klienta.

M. Zubo však upresňuje, že je dobre, ak je problematika automatických obchodných systémov spomínaná regulátorom, no netreba podľa neho všetky subjekty hádzať do jedného koša: „Ak si klient vyžiada inštaláciu na VPS server a nevie si podľa manuálu nainštalovať AOS systém sám, inštaláciu vybavíme na požiadavku až potom, čo sa užívateľ prihlási do platformy Metatrader4. My meno zákazníka poznáme z objednávky, a klient nám udelil súhlas na to, aby sme jeho objednávku spracovali. Iné osobné informácie o klientovi alebo login a citlivé údaje nepreberáme, nepoznáme a nemáme sa k ním ako dostať. Naopak, ak existujú spoločnosti, ktoré tieto prihlasovacie údaje preberajú a tvrdia, že ich potrebujú k inštalácii, potom so stanoviskom NBS súhlasíme v plnej miere.“

Nový trend: Inteligencia davu

Roboty a vlastný úsudok nie sú jedinými alternatívami, ako sa snažiť o úspech na poli forexu. „Novým trendom sú takzvané sociálne obchodné platformy. Ide o obchodné platformy, kde obchodujú skúsení obchodníci, ktorí dostávajú od brokera províziu za to, ak ostatní menej skúsení obchodníci sledujú ich obchody, učia sa od nich, alebo dokonca kopírujú ich budúce obchody. Otvoria a zatvoria obchod v tom istom čase, ako skúsený obchodník,“ hovorí Marian Marek. Dodáva, že „myšlienka sociálneho obchodovania vychádza z takzvanej inteligencie davu, teda človek sa nespolieha už len na svoj úsudok kedy vstúpiť/vystúpiť z pozície, ale využíva k tomu ako keby rozumy a stratégie skúsenejších.“

Vyzerá to tak, že tento trend bude v najbližších rokoch pre jeho úspešnosť a zároveň edukatívny charakter dominovať. Do veľkej miery je tak aj odpoveďou na chladné roboty bez emócií a skúsenosti založenej len na algoritme.

Vhodný, alebo nevhodný?

Pred tým, ako si človek otvorí svoj prvý forex účet mal by si najprv overť, či náhodou nepatrí do kategórie ľudí, pre ktorých je takáto forma obchodovania nevhodná. „Absolútne nevhodný je pre ľudí, ktorí nemajú voľné peniaze, ale majú túžbu urobiť z malej čiastky milióny. Nevhodný je takisto pre ľudí, ktorí nechcú riskovať straty, ale na druhej strane chcú dosiahnuť vysoké zhodnotenie úspor. Treba si uvedomiť, že forex je vysoko rizikový trh,“ hovorí Marian Marek a dodáva, že až 95 percent obchodníkov na forexe neuspeje.

Dôležitý je aj čas. Kto očakáva pasívny príjem, príde o investície. „Treba povedať, že pasívne sa tejto vysoko rizikovej forme investovania venovať nemožno. Je vhodná pre investora schopného obetovať štúdiu a praxi také množstvo času, ako venoval v minulosti profesii, v ktorej sa neskôr stal úspešný a profesionálne ju vykonáva,“ uzatvára M. Zubo.