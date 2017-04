Forexový výhľad na 2. štvrťrok: Vplávame do nepokojných vôd

Z utorkového prejavu britskej premiérky Theresy Mayovej môžeme cítiť závan nového vetra. Je to razantnosť, odhodlanosť a rozhodnosť, ktoré by sa mohli stať črtami novej britskej politiky. Krajina bude stáť pre zásadnými výzvami, pričom bude potrebovať spojencov. Jedným z nich by mohlo byť i Slovensko. Celá správa »

Krátké správy z EURO

Devízová volatilita v prvom štvrťroku 2017 výrazne poklesla. Stalo sa tak aj napriek Brexitu, politickej neistote v EÚ pred zásadnými prezidentskými voľbami vo Francúzsku plánovanými na apríl/máj, a aj napriek neschopnosti prezidenta D. Trumpa realizovať svoje volebné sľuby, keď príliš veľa svojej energie venoval boju s médiami. Celá správa »

ČNB opustila závazek nenechat korunu posílit nad hladinu 27 za jedno euro. Což se čekalo a bankovní rada tak učinila v době, kterou ohlásila. Nyní na českou měnu působí již jenom tržní síly. I když… Celá správa »

Česká národná banka bilancuje. Od začiatku intervencií v novembri 2013 do konca marca tohto roka už vymenila za eurá takmer 2 bilióny Kč (74 mld. eur). Vyplýva to z odhadov ekonómov. Termín ukončenia programu nie je známy, no odhaduje sa, že by k tomu malo prísť ešte v apríli. Celá správa »

Podľa oznámenia Európskej centrálnej banky (ECB) dnes bola uvedená do obehu nová bankovka 50 €, štvrtá zo série Európa. Je na nej portrét Európy a smaragdové číslo a je odolnejšia voči falšovaniu. Celá správa »

Spojené kráľovstvo odštartovalo proces vystúpenia z Európskej únie. Brexit sa stal skutočnosťou, keďže britská premiérka Theresa May poslal do Bruselu list s požiadavkou na aktiváciu článku 50. Celá správa »