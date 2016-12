Francúzsko patrí k lídrom v zdieľanej ekonomike v Európe

V nasledujúcom roku sa však dynamika poklesu začala vytrácať a počet konkurzov spoločností v tomto odvetví zaznamenal prudký nárast – o 117 percent. Spôsobili to aj teroristické útoky na začiatku a na konci roka, ktoré výrazne obmedzili hotelové pobyty v Paríži (pokles zhruba 5 percentuálnych bodov v období od júna 2015 do júna 2016), hoci letecká doprava na druhej strane vzrástla v rovnakom období o 3 %. „Airbnb určite zachytil časť z tohto prepadu, keďže počet izieb ponúkaných cez Airbnb sa v priebehu roka zdvojnásobil a ku koncu augusta 2016 prekročil 55,000,“ spresňuje Coface.

„Príchod spoločnosti Airbnb do francúzskeho hlavného mesta v roku 2012 prekvapivo nepriniesol nárast počtu insolvencií v hotelovom sektore, práve naopak. Ten v rokoch 2012 a 2014 prudko klesol, a to o 58 %,“ podotýka Coface. Dokonca aj napriek skutočnosti, že počet izieb, ktoré boli k dispozícii cez Airbnb, sa zvýšil faktorom osem. Vzhľadom k tomu, že ponuka hotelových izieb v Paríži bola nedostatočná, tento dodatočný zdroj ponuky poslúžil, k tomu, že zaplnil prázdnotu.

„Počet konkurzov tradičných taxislužieb tak do veľkej miery kompenzuje rastúci počet prevádzkovateľov súkromných vozidiel poskytujúcich taxislužby v aglomerácii Veľký Paríž. Konkurzy taxislužieb vzrástli vo Francúzsku počas roka o takmer 60 percent, a to zo 141 v auguste 2015 na 224 na konci augusta tohto roku. Len v samotnom hlavnom meste a okolí vzrástli firemné insolvencie v priebehu ostatných troch rokov o 135 percent, čo predstavuje štvrtinu z celkového počtu platobne neschopných taxislužieb v celom Francúzsku.