Franšízy do finančního poradenství – ano, či ne?

Z utorkového prejavu britskej premiérky Theresy Mayovej môžeme cítiť závan nového vetra. Je to razantnosť, odhodlanosť a rozhodnosť, ktoré by sa mohli stať črtami novej britskej politiky. Krajina bude stáť pre zásadnými výzvami, pričom bude potrebovať spojencov. Jedným z nich by mohlo byť i Slovensko. Celá správa »

Krátké správy z EURO

Patří franšízy do finančního poradenství? Partners Financial Services si je pochvaluje. Broker Consulting je zakládá po jejím vzoru. A Fincentrum se jim vyhýbá a hledá jiné cesty. Celá správa »

Česká národná banka vo štvrtok ukončila svoj záväzok držať menový kurz českej koruny nad hladinou 27 Kč za euro. Ako očakávala absolútna väčšina analytikov, koruna po tomto oznámení začala posilňovať. Celá správa »

Devízová volatilita v prvom štvrťroku 2017 výrazne poklesla. Stalo sa tak aj napriek Brexitu, politickej neistote v EÚ pred zásadnými prezidentskými voľbami vo Francúzsku plánovanými na apríl/máj, a aj napriek neschopnosti prezidenta D. Trumpa realizovať svoje volebné sľuby, keď príliš veľa svojej energie venoval boju s médiami. Celá správa »

ČNB opustila závazek nenechat korunu posílit nad hladinu 27 za jedno euro. Což se čekalo a bankovní rada tak učinila v době, kterou ohlásila. Nyní na českou měnu působí již jenom tržní síly. I když… Celá správa »

Česká národná banka bilancuje. Od začiatku intervencií v novembri 2013 do konca marca tohto roka už vymenila za eurá takmer 2 bilióny Kč (74 mld. eur). Vyplýva to z odhadov ekonómov. Termín ukončenia programu nie je známy, no odhaduje sa, že by k tomu malo prísť ešte v apríli. Celá správa »