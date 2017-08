Genetické testy sa môžu pre životné poisťovne stať nočnou morou

Keď dokážu genetické texty predpovedať, či má človek dispozície na niektoré vážne ochorenie, napríklad rakovinu, či Alzheimerovu chorobu, je to určite dobré pre prevenciu. Pre poisťovne to však je nočnou morou. Hrozí im totiž, že sa k nim pohrnú najmä ohrození klienti.

V súčasnosti sa skríning genómu na Slovensku používa len pre medicínske účely, no v zahraničí sa čoraz viac stáva komerčnou záležitosťou dostupnou bežným ľuďom. V niektorých krajinách si možno dokonca testy objednať cez internet za pár stoviek eur. Firmy, ktoré sa venujú genetike, už majú relatívne dosť údajov na to, aby mohli s pomerne vysokou pravdepodobnosťou predpovedať, či bude človek na staré kolená trpieť niektorou vážnou chorobou. A ich databázy sa zvyšujú rapídnym tempom.

Príkladom prínosu genetického testovania je herečka Angelina Jolie. Jej testy ukázali vysokú pravdepodobnosť vzniku ochorenia rakoviny prsníkov v neskoršom veku. Sama sa preto proaktívne rozhodla podstúpiť obojstrannú mastektómiu. Pre človeka je teda pokrok v oblasti genetiky určite posunom vpred. Poisťovne však z neho majú obavy.

Informačná nevýhoda poisťovní

Boja sa informačnej nevýhody. Ak by totiž touto informáciou disponovala len jedna strana poistného vzťahu, teda klient, viedlo by to k masívnemu nárastu záujmu o životné poistenie, či špecifické pripoistenie, najmä zo strany najviac ohrozených ľudí. Naopak tí bez zvýšeného rizika by mohli o poistenie stratiť záujem. Viedlo by k zásadným zmenám v poistnej matematike. Zvýšila by sa rizikovosť poistného kmeňa a poisťovňa by nevedela odhadnúť do akej miery.

Osoba s vysokou pravdepodobnosťou úmrtia v mladom veku, bude mať určite väčší záujem o životné poistenie na vysokú sumu, ako človek, ktorému testy budú predpovedať dlhovekosť. Denník The Wall Street Journal nedávno informoval o prípade, keď istá žena s pozitívnym testom na génovú mutáciu APOE4, ktorá zvyšuje riziko vzniku Alzheimerovej choroby, uzavrela vysokú poistku. Hoci ju poisťovňa pri uzatváraní zmluvy podrobila podrobným testom pamäti, žiadne ochorenie nezistila. Dostala teda štandardnú sadzbu.

Informačná asymetria, teda keď klient má viac informácií ako poisťovňa, je nočnou morou odvetvia. Je to podobné, ako keď si havarijné poistenie vozidla uzavrie vodič tesne po nehode. Ak poisťovne nenájdu na tento problém dostatočné riešenie, existencia niektorých poistných produktov bude ohrozená. Ak by malo poistné niekoľkonásobne vzrásť, stali by sa tieto produkty nepredajné, a málo záujemcov o ne by ešte viac zhoršilo tabuľky pravdepodobnosti.

Riziko diskriminácie

Obavy však panujú aj z opačného stavu. Ak by poisťovňa výsledky genetických testov žiadateľa o poistenie poznala, je pravdepodobné, že niektorých klientov by nebola ochotná poistiť, a ak áno, tak za vyššiu sadzbu. Hrozí teda diskriminácia na základe genetických testov. Pritom samotné gény nie sú jedinou príčinou vzniku ochorenia. Ovplyvňujú ho ďalšie faktory, ako spôsob stravovania, pohybová aktivita, či vykonávané povolanie. Len samotný výsledok testov nehovorí o tom, že ochorenie skutočne prepukne.

Pred legislatívcami a poisťovňami tak stojí závažný problém. Dnes väčšina krajín požadovanie testov od klientov poisťovniam zakazuje, alebo obmedzuje. Pravidlá sa líšia. V niektorých krajinách tak môžu poisťovne robiť od istej hodnoty sumy životného poistenia.

Čoskoro sa však môže stať, že tak ako sa dnes poisťovne pýtajú na rodinnú anamnézu a prekonané choroby, bude štandardnou podmienkou uzavretia životnej poistky povinnosť absolvovať genetické testy.

Situácia dnes v mnohom pripomína 80te roky, keď panovala obava z pandémie AIDS. I vtedy sa poisťovne obávali, že testy na HIV, ktoré nemohli od klientov žiadať, k nim privedú už infikovaných klientov. Nestalo sa. No možno aj preto, že šírenie vírusu sa napokon podarilo udržať pod kontrolou. Viaceré krajiny vtedy rozhodli, že výsledky testov na HIV nemôžu byť podkladom uzatvárania zdravotných poistiek, no poisťovne ich môžu žiadať pri životných poistkách.

Podobného kompromisu sa možno dočkáme pri genetických testoch. Bude to však vyžadovať citlivý a vyvážený prístup regulátorov a legislatívy k právam ochrany spotrebiteľa a k právu na podnikanie.

Zdroj informácií: The Economist