Google zosadil Apple z pozície najhodnotnejšej značky sveta

Od nového roka pribudla slovenským podnikateľom nová možnosť formy podnikania. Ide o takzvanú Jednoduchú spoločnosť na akcie (j.s.a.). Je určená najmä startupom, no výhodná môže byť aj pre ostatných začínajúcim podnikateľov. Takéto podnikanie by malo byť medzistupňom medzi akciovou spoločnosťou a spoločnosťou s ručením obmedzením. Celá správa »

Slovensko sa môže tešiť z najvyššieho počtu pracujúcich v histórii. Miera nezamestnanosti tak po prvýkrát klesla pod priemer eurozóny, no budúce vyhliadky nie sú dobré. Počet práceschopnej populácie bude klesať a prístupu stále nezamestnaných Slovákov na pracovný trh bude brániť nízke vzdelanie. Celá správa »

Nedávny prieskum o platobnej disciplíne priniesol pozoruhodné výsledky. Až každý štvrtý Slovák sa z času na čas dostane do situácie, keď nie je schopný platiť svoje záväzky. Jedna pätina si dokonca musela na ich úhradu požičať od rodiny alebo priateľov. Banky sú až na treťom mieste. Celá správa »

Dve tretiny Slovákov chcú prežiť Vianočné sviatky netradične. Radi by ich strávili mimo svojho domova v kruhu širokej rodiny, trebárs v horskej chate. Realita je však úplne iná. Osem z desiatich Slovákov nakoniec sedí pri štedrovečernom stole doma so svojimi najbližšími. Dôvodom je najmä lenivosť. Celá správa »

Krátké správy z Ostatné správy

Google sa stal najhodnotnejšou značkou na svete. Vyplýva to z rebríčka, ktorý tento týždeň zverejnila spoločnosť BrandFinance. Hodnota značky Google sa proti predchádzajúcemu roku zvýšila o 24 percent na 109,47 milióna dolárov, hodnota značky Apple naopak o 27 percent klesla a predstavovala 107,14 milióna dolárov. Celá správa »

Slovensko sa v konkurencii 180 krajín umiestnilo z pohľadu ekonomických vyhliadok na 44. mieste. Je to o štyri priečky nižšie ako v predchádzajúcom roku. Z krajín V4 Slovensko predbehla Česká republika aj Poľsko. Celá správa »

Školákov čaká tento týždeň polročné vysvedčenie. Ak plánujete deťom darovať za dobré výsledky peniaze, nemali by ste zabúdať i na niekoľko finančných rád. Deti by sa mali naučiť sporiť na vysnívanú vec. Časť peňazí by si mali vedieť odložiť i ako rezervu. Celá správa »

Zdá sa, že obdobie neistoty pre firmy sa pominulo. Podľa globálneho prieskumu spoločnosti Grant Thornton, firmy vidia rok 2017 celkovo optimisticky. Firmy na Slovensku sa však obávajú nedostatku ľudí a daňových a odvodových zmien. Celá správa »

„Mé pravé křídlo je zničeno, levé křídlo je na ústupu, situace je skvělá – útočím!“ Toto jsou slova, která pronesl generál Foch v nejtemnějších okamžicích 1. světové války. A nyní jsme opět ve stejné situaci, kdy máme dvě možnosti: buď jít ke dnu, nebo jednat. Celá správa »