Grécko a Nemecko sa opäť doťahujú

Grécko by malo prijať ďalšie reformy. Premiér Alexis Tsipras však povedal, že sa k nim zaviažu jedine vtedy, ak medzinárodní veritelia povolia vláde väčšiu dlhovú záťaž. Nemecko sa vyslovilo za presne opačný postup. Veritelia podľa slov nemeckého ministerstva financií začnú uvažovať o tom, či Grécko potrebuje uvoľnenie dlhových pravidiel. „Najskôr by mala existova dohoda o reformách," uviedlo nemecké ministerstva ústami jej hovorkyne. Grécko by tak malo najprv implementovať reformu dôchodkov a daní.



