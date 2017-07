Grécko by sa rado vrátilo na dlhopisové trhy

Sága gréckej dlhovej krízy sa vracia do pozornosti finančných trhov od momentu, kedy boli odhalené dlhové problémy tejto krajiny, a prebehol prvý bailout v roku 2010, zas a znova opakovane. Pri rôznych príležitostiach predstavuje táto téma, ktorá takmer spôsobila rozpad eurozóny, permanentnú hrozbu pre stabilitu Európy.

No teraz to vyzerá tak, že búrkové oblaky nad Aténami sa rozplynuli. Po viac ako troch rokoch, keď sa krajina letmo dotkla dlhopisových trhov, je grécka vláda na prahu novej emisie dlhopisov. Časť investorov si na tento letmý, no nepríjemný, dotyk ešte stále dobre pamätá.

V lete 2015, po tom, ako občania v referende odmietli úsporný balíček nadiktovaný Bruselom a grécka vláda sa na pár hodín vybrala na cestu odchodu z menovej únie, totiž klesla hodnota novovydaných vládnych dlhopisov pod 40 centov k jednému euru menovej hodnoty.

Aktuálna vlna optimizmu vychádza z ďalšej dohody Grécka a jeho veriteľov v hodine 12tej. Európska únia a Medzinárodný menový fondy sa aj napriek váhaniu MMF nedávno zaviazali k ďalšiemu kolu úverov v hodnote niekoľkých miliárd eur pre zadlženú krajinu. A navyše, čo investorov ešte viac potešilo, dohoda zahŕňa aj možnosť znížiť dlhovú záťaž Gréckom v budúcnosti. Bude to znamenať s najväčšou pravdepodobnosťou predĺženie doby splatnosti úverov. Zvýšilo to nádeje, že Atény budú schopné sa opäť postaviť v blízkej dobe na vlastné nohy.

Prvou skúškou ohňom si prejdú odvážne úmysly Grékov emitovať dlhopisy možno už v priebehu niekoľkých týždňov. Malo by ísť o bondy s päťročnou splatnosťou v súhrnnej hodnote viac ako tri miliardy eur.

Pre vládu Alexisa Tsipras by to bolo, po rokoch bolestivých a doma nenávidených ekonomických reforiem, vítanou odmenou. Novej emisii navyše praje i pozitívny sentiment na dlhopisových trhoch. Už vydané grécke dlhopisy sa aktuálne obchodujú na najsilnejších úrovniach za niekoľko posledných rokov. V júni napríklad výnos pri 10 ročných vládnych dlhopisoch klesol pod úroveň z roku 2014, teda optimistický bod, v ktorom sa tento dlžník ostatný krát dotkol trhov.

Grécko však nie je jediným dlžníkom pozerajúcim sa na súčasné dlhopisové trhy s nádejou. Naháňačka za výnosmi povzbudzuje viaceré krajiny v úvahách emitovať tento rok nové dlhopisy. Začiatkom roka to napríklad bola, s jej sto ročnými bondmi, Argentína.

Tak, ako v jej prípade, ani v prípade Grécka investori pravdepodobne neprepadnú panike. No na základe skúsenosti z minulosti si dovolím tvrdiť, že to nepredstavuje záruku toho, že ich pevné nervy neotestujú dlhopisy problematických krajín v budúcnosti opäť.

Michael Boye, analytik Saxo Bank