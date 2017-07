Grécko emituje dlhopisy

Grécko sa rozhodlo vrátiť na kapitálové trhy. Emituje päťročné dlhopisy. Úspešné prijatie emisie investormi by znamenalo opätovný návrat Grécka medzi dôveryhodné krajiny.

Grécko sa ostatný krát dotklo finančných trhov v roku 2014. Predtým to bolo len v roku 2010. Ide tak o testovaciu emisiu, ktorá má ukázať dôveru na finančných trhoch.

Predaj päťročných dlhopisov zabezpečí konzorcium popredných medzinárodných bánk. Podľa gréckej tlače by vláda bola spokojná, ak by sa obligácie podarili predať za úrok nižší ako 4,95 percenta. To bol zároveň aj úrok pri poslednej emisii spred troch rokov.

Grécko si trúfa na základe zlepšenia domácej situácie. Krajina produkuje primárny prebytok, čo znamená, že príjmy jej štátneho rozpočtu sú, po odpočítaní splátok úverov a úrokov, vyššie ako výdavky. Vláde sa preto podarilo získať aj ďalšiu pomoc od medzinárodných inštitúcií – Európskej komisie a Medzinárodného menového fondu, takže emisia vlastných dlhopisov je ďalším krokom na ceste ozdravenia ekonomiky.