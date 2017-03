HDP Slovenska by tento rok malo rásť o 3,2 %

Národná banka Slovenska zverejnila prognózu rastu slovenskej ekonomiky. Na budúci rok čaká zrýchlenie rastu HDP o 4,2 percenta a v roku 2019 až o 4,6 percenta. Optimistické očakávania sa odvíjajú od novej výroby v automobilovom priemysle.

„V horizonte predikcie sa očakáva pokračovanie priaznivého vývoja tak rastu vývozu, ako aj súkromnej spotreby,“ dodal guvernér NBS Jozef Makúch na dnešnej tlačovej konferencii v Bratislave.

Silnejšia domáca spotreba a export sa pozitívne prejavili aj v poslednom štvrťroku vlaňajška, čo kompenzovalo prepad v investíciách. Napriek poklesu investícií rastie dopyt po pracovnej sile. Rast zamestnanosti na tento rok odhaduje NBS na úrovni dvoch percent. Táto dynamika by sa však mala postupne zmierňovať.

I naďalej však bude pretrvávať nerovnováha v štruktúre a počte dopytovanej pracovnej sily. Očakáva sa preto ďalší rast miezd. Podľa NBS by mala miera nezamestnanosti na konci budúceho roka klesnú na historicky najnižšiu úroveň 6,9 percenta. Vďaka rastu miezd budú rásť i ceny a inflácia a to najmä pri službách.

Tento rok by mali ceny vzrásť o 1,4 percenta, a na budúci to mali byť už dve percentá. Guvernér NBS upozornil, že slovenská ekonomika by v budúcom roku mohla začať vykazovať známky prehrievania, preto považuje za vhodné stabilizovať ekonomické prostredie pokračovaním konsolidácie verejných financií. Zámer upraviť ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti odporúča dôsledne zvážiť.

Vláda by preto mala pokračovať aj v projekte Hodnota za peniaze, ktorý by mal vytvoriť dodatočné zdroje na efektívne výdavky podporujúce dlhodobý ekonomický rast. „Na podporu potenciálnej hospodárskej produkcie je potrebné zrýchliť tempo realizácie štrukturálnych reforiem,“ konštatuje J. Makúch.