Hľadanie výnosu: podielové fondy alebo ETF?

ETF fondy (exchange-traded funds) zaznamenali v uplynulých rokoch exponenciálny rast. Kým v roku 1998 ich existovalo len 29, koncom minulého roka si investori mohli vyberať z ponuky 1700 fondov investujúcich do akcií, dlhopisov, či iných finančných inštrumentov. ETF lákajú najmä nižšími poplatkami, no zdá, že podielové fondy by v budúcnosti opäť mohli získať stratené pozície.

ETF a tradičné podielové fondy vystupujú ako dlhodobí rivali. Silnou stránkou ETF sú najmä nižšie poplatky. Darí sa im však najmä v období všeobecného rastu, no v časoch, keď treba ziskové investičné tituly vyberať selektívne, vyhrávajú podielové fondy.

Podobnosť čisto náhodná

Na prvý pohľad sa zdá, že ETF a podielové fondy majú veľa spoločného. Oba typy fondov ponúkajú drobným investorom podiel na nimi zhromaždenom investičnom majetku a oba sa pri výbere aktív riadia podľa vopred stanoveného investičného cieľa. Oba typy fondov tak umožňujú investorom znížiť náklady, ktoré by tí museli vynaložiť, ak by investičné aktíva chceli vlastniť priamo.

A oba fondy ponúkajú istý level diverzifikácie, ktorá sa odvíja od investičného cieľa. Znamená to podstatné zníženie investičného rizika, k čomu by sa bežný človek, investujúci rádov v tisíckach eur, nikdy nedopracoval. Oba fondy teda dokážu eliminovať riziko poklesu ceny akcie firmy, či dlhopisu.

No tu podobnosť týchto dvoch typov fondov končí. Podielové fondy investujú peniaze vyzbierané od klientov na základe aktívnych rozhodnutí investičných manažérov. Znamená to, že fond zamestnáva portfólio manažéra, ktorý každodenne zvažuje príležitosti na trhu a rovnako tak investičné riziko.

Na rozdiel od toho ETF fondy si takéto človeka neplatia. Tento fond nakupuje dané aktíva len podľa investičného profilu. Povedzme, že fond si stanovil sledovať výkon indexu Standard & Poor´s 500. Svoje portfólio teda zostaví tak, aby kopírovalo zloženie tohto indexu. ETF tak nerobí každodenné rozhodnutia o nákupe a predaji akcií ale jeho úspech stojí a padá na úspechu celého S&P 500.

ETF sú zalistované na burze podobne ako firemné akcie. Investori sa teda na ich stratégiách podieľajú kúpou ich účastín na finančnom trhu. Potrebujú mať teda prístup na burzu, čo im zabezpečuje brooker.

Podielové fondy naopak väčšinou na burzách zalistované nie sú. Investori ich teda môžu získať buď cez finančného sprostredkovateľa, banku, či priamo od správcovskej spoločnosti.

Cena ETF fondu sa mení rovnako ako cena akcie, môže teda vykazovať výrazné pohyby aj v rámci jedného obchodného dňa. Kurz akcie fondu sa mení v závislosti od cien podkladových aktív. Podielové fondy sa naopak oceňujú až po skončení daného obchodného dňa. Jeden deň teda predstavuje len jednu cenu na grafe dlhodobej výkonnosti. Nezáleží preto na tom, kedy v rámci dňa investor podiely vo fonde kupuje.

Výhodou ETF sú nižšie poplatky. Nemusia platiť odmenu portfólio manažérovi, môžu si preto účtovať nižšiu réžiu. To sa potom odráža aj v celkových ziskoch investora. Kým poplatky v ETF fondoch sa hýbu v rozmedzí desatín percenta, pri podielových fondoch sú rádovo dve, či tri percentá.

Zúfalé hľadanie výnosu

Karta sa však pravdepodobne už onedlho obráti. Dôvodom je klesajúce zhodnotenie trhov. ETF fondy totiž dokážu poskytnúť profit len vtedy, keď rastie celý trh. No vo chvíli, ak sa rast a zastaví, alebo naopak preklopí do mínusu, aktívne vyhľadávanie investičných príležitostí opäť vzrastie na váhe. Ten čas už pritom nemusí byť ďaleko. Svetové centrálne banky na čele s americkým Fedom začínajú zatvárať kohútiky s likviditou. Analytici upozorňujú na hroziacu recesiu.

Ďalším dôvodom návratu aktívne riadených podielových fondov na výslnie budú vysoké očakávania novej generácie investorov. ETF zarábali v uplynulých rokoch priemerne zhruba štyri percentá ročne. No nedávna štúdia spoločnosti Legg Mason ukázala, že investori očakávajú ročne priemerne 8,6 percenta. Dôvodom je najmä príliš optimistická povaha človeka. Štvorpercentný výnos mu jednoducho nestačí. Trvá príliš dlho, než človek dosiahne pre neho zaujímavý zárobok.

Na trhy sa onedlho dostane generácia Z, odchovaná na youtuberoch a sociálnych sieťach. Asi ťažko možno očakávať, že budú mať dostatok trpezlivosti čakať na dlhodobé zhodnotenie pri štyroch percentách.

Čo sa stane? Keď očakávaný výnos nebude dlhodobo korešpondovať so skutočnosťou, a v nasledujúcich rokoch k tomu určite príde, množstvo investorov sa začne opäť zaujímať o aktívnu správu portfólií. Bude to v honbe za vyšším výnosom znamenať podstupovanie vyššieho rizika.

Robotizované poradenstvo založené na ETF prestane byť sexy. Naopak, keď sa výnosy EFT kvôli vyššej inflácii priblížia k nule, začnú byť tieto fondy nudné. Investori budú chcieť viac a budú ochotní vstupovať do nových oblastí a teda aj do aktívnej správy aktív.