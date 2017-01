Hľadáte čo najlacnejší účet pre dôchodcu? Zoberte do úvahy aj neseniorské účty

Pokorením dôchodkového veku a nábehom na fixnú sumu pravidelného príjmu – dôchodku, sa človek stále viac orientuje na výdavkovú stranu rozpočtu. Prichádza obdobie hľadania zliav. Platí to aj vo finančnom svete. I tu však platí, že vyhrávajú len tí aktívni. Ani tu zľavy neprichádzajú automaticky, treba o nich vedieť a potom o ne požiadať. Celá správa »

Poštová banka odštartovala nový rok zásadnými zmenami v biznis modeli. Tradičná banka zameraná najmä na vidiecke obyvateľstvo plánuje osloviť nové cieľové skupiny klientov. Chce preto priniesť nové produkty, rozšíriť pobočkovú sieť a zmeniť marketingovú komunikáciu. Celá správa »

Bezplatné školstvo rozhodne neznamená štúdium zadarmo. Podľa prieskumu TNS Slovakia Millennials+ minie vysokoškolák priemerne 42 eur týždenne. V prípade pracujúcich vysokoškolákov je to až takmer sto eur. Vzdelanie možno brať ako vynikajúcu investíciu do života, no nie každý si ho môže dovoliť. K dispozícii sú preto rôzne štipendiá, granty, ale aj komerčné pôžičky. Celá správa »

Internetový porovnávač finančných produktov, FinančnáHitparáda.sk, bilancuje najväčšie alebo najčastejšie sa opakujúce prešľapy bánk tohto roka. Údaje vyplývajú z mystery shoppingu, ktorý portál pravidelne realizuje. Hoci vedomé alebo náhodné zavádzania klientov majú rôzne podoby, treba mať na pamäti, že aj bankový pracovník je stále len človek. Teda tak, ako môže byť omylný, alebo zákerný, môže byť na druhej strane aj dobromyseľný. Celá správa »

Záujem slovenských firiem o úvery v tomto roku prevyšuje priemer eurozóny. Na konci októbra zaevidovali domáce banky medziročný rast objemu poskytnutých korporátnych úverov o 4,7 percenta. Celá správa »