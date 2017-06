Horiaci bytový dom - hotová nočná mora. Aj na to však treba myslieť poistením

Bytový dom zhorený do tla! Extrémny požiar, ktorý v týchto dňoch kompletne zachvátil obytný mrakodrap v Londýne ukázal, že hoci ide o výnimočný prípad, stať sa môže. A hoci na Slovensku zatiaľ nedošlo k požiaru, kedy by zhorela celá bytovka, požiare v bytových domoch, keď je zničených aj niekoľko bytov naraz, nie sú vôbec ojedinelé.

„Minulý rok sme riešili poistnú udalosť, keď v bytovke v Košiciach kvôli technickej poruche nastal skrat a následný požiar v elektroinštalačnej šachte na prvom poschodí. Oheň sa rýchlo rozšíril a pohltil všetky stúpačky až do deviateho poschodia. Plamene poškodili elektromotory a tiež steny a schodiská na všetkých poschodiach. Niekoľko bytov bolo zadymených a dve osoby boli zranené. Za kompletné opravy škôd sme vyplatili vyše 63-tisíc eur,” uvádza hovorkyňa Allianz – Slovenskej poisťovne Lucia Muthová.

Dodáva, že k ďalšiemu veľkému požiaru došlo napríklad v päťposchodovej bytovke, kde z horiaceho závesu v kuchyni došlo ku kompletnému vyhoreniu celého bytu a poškodené boli štyri ďalšie byty a časť spoločných priestorov.

Hoci zákon neukladá povinnosť mať poistený bytový dom, vlastniť byť v bytovke, ktorá nie je nijako chránená, je značné riziko. Uvedomujú si to aj vlastníci bytov a väčšina bytových domov na Slovensku je nejakým spôsobom poistená. Nie každá poistka však dostatočne kryje hroziace riziká a mnohé bytové domy sú podpoistené, teda poistené na neadekvátnu sumu. Majiteľ bytu by sa mal preto zaujímať u správcu bytového domu či a ako je ich bytovka poistením krytá.

Je možné, že poistka kryje len spoločné časti a zariadenia bytového domu, kde patrí plášť budovy, resp. obvodové múry, strecha, schodisko, výťahy, podkrovia a tepelné, elektrické a plynové prípojky. No ďalšou možnosť je jej rozšírenie ajj na jednotlivé byty a ich vnútorné stavebné súčasti, teda podlahy v bytoch, okná, dvere, sanita, kuchynské linky, vstavané skrine, zabudované spotrebiče, rozvody, žalúzie, markízy, klimatizačné zariadenia a iné zariadenia, ktoré sú v bytoch zabudované alebo pevne pripojené.

Dôležitá je aj výška poistnej sumy, na ktorú je bytovka poistená. Správne stanovená poistná suma by mala v prípade škody pokryť opravu či obnovenie bytu a bytového domu do pôvodného stavu tak, aby poškodený nemusel použiť vlastné úspory. „Vlastník bytu by sa mal informovať u správcu, na akú poistnú sumu je bytovka poistená a aký podiel z tejto poistnej sumy pripadá na jeho byt,“ odporúča radí Juraj Smrek z oddelenia manažmentu produktov pre firmy a podnikateľov v Allianz – SP.

Ďalšou dôležitou časťou je výber rizík, ktoré poistenie pokrýva. Nedá sa povedať, ktoré riziká sú dôležité a ktoré naopak menej dôležité. Optimálne je ochrana tak pre prípad živelnej udalosti či požiaru, ale aj pri poškodení strojov a zariadení v bytovom dome, ako sú napríklad výťahy, kotolňa či spoločné antény. “Cenový rozdiel medzi jednotlivými skupinami rizík je zanedbateľný v porovnaní s nákladmi, ktoré môžu vzniknúť v prípade nepoistenej škody,“ konštatuje J. Smrek.

Okrem poistenia majetku netreba podceňovať ani poistenie zodpovednosti za škodu. Škody totiž nemusia byť len na majetku, ale aj na zdraví a tie sú niekedy vyššie, ako škody na budovách a zariadeniach. Práve výška poistnej sumy je často nedostatočná, či už pri poistení domácnosti (občianska zodpovednosť), alebo v rámci poistenia bytového domu. Pre porovnanie, v prípade povinného zmluvného poistenia vozidla (PZP) je zákonný limit pre škody na zdraví 5 miliónov eur. Takáto poistná suma je pri poistení zodpovednosti za škodu skôr raritou, no reálne môže nastať. Veď si predstavte, koľko obyvateľov žije v jednom bytovom dome.