Hra o trůny pokračuje

Spuštění 7. série seriálu Hra o trůny na HBO může rozhodnout o budoucnosti akcií Time Warner. Za pozornost ovšem bude stát sledovat i akcie automobilky Deimler po rozjetí kauzy Dieselgate 2.0. A z českých akcií? Do budoucna slibný může být přemet O2.

Na začátku měsíce odstartovala Tour de France a hned od úvodní časovky se stala pohromou favoritů. Nejprve tour opustil Alejandro Valverde, kterého následoval Peter Sagan. Král sprintu a bodovacích závodů (čtyřnásobný vítěz zeleného trikotu a úřadující mistr světa) byl diskvalifikován za manévr, který poslal k zemi Marka Cavendishe a ostatní borce. Víkendové drama přineslo další pády a v pelotonu chybí též Richie Porte, Garaint Thomas a Rafael Majka. Pádům se nevyhnul ani Alberto Contador. Černí jestřábi (tým Sky) se letos oblékli do bílé a Chris Froom si brzy po startu oblékl žlutý trikot. Do Paříže je ještě daleko a rozhodně to není nuda. Kdo usedne na trůn, ještě není rozhodnuto. Fenomenální výkony předvádí Marcel Kittel, který z pěti hromadných dojezdů všechny vyhrál.

Hra o trůny je populární fantasy série, ve středu stanice HBO odstartovala její 7. sérii. Fanoušci netrpělivě čekají na její pokračování a kromě děje na obrazovce se rozbíhá bitva o diváka a pomyslný trůn sledovanosti. HBO patří do skupiny Time Warner a kabelové televize čelí obrovské konkurenci ze strany Amazonu a Netflixu, a tak i z tohoto důvodu bude výsledek diváckého zájmu sledován velice bedlivě investory.

Celý článok si môžete prečítať na https://www.investujeme.cz/clanky/hra-truny-pokracuje/