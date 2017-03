Hypotéka pre mladých bude dostupnejšia

Od apríla bude môcť viac mladých do 35 rokov požiadať o zvýhodnenú hypotéku. Dôvodom je zvýšenie maximálnej výšky príjmu žiadateľa o 131,30 eur.

Štatistický úrad SR dnes zverejnil údaj o priemernej hrubej mzde v národnom hospodárstve za posledný štvrťrok minulého roka, ktorá stúpla na 990 eur. „Vďaka tomu sa aj príjmová hranica na získanie hypotéky so štátnym príspevkom pre mladých od apríla zvýši zo súčasných 1 155,70 eur na 1 287 eur, čo je 1,3-násobok priemernej mzdy. Ak partneri žiadajú o hypotéku spoločne, súčet ich príjmov by nemal presiahnuť dvojnásobok tejto sumy,“ vysvetľuje Angelika Farkašová, vedúca oddelenia úverov VÚB.

Tieto výhodné podmienky budú môcť využiť mladí v období od 1.4. do 30.6. tohto roku. Príjmová hranica sa posudzuje vo vzťahu k priemernej hrubej mzde žiadateľa za predchádzajúci kalendárny rok, hoci jeho aktuálny príjem môže byť aj vyšší. V prípade manželov a partnerov je výhoda v tom, že sa berie do úvahy dvojnásobná suma, 2 574 eur, ktorá sa porovnáva voči ich spoločnému priemernému príjmu. Jednou z výhod spočítavania príjmov je, že ak partneri žiadajú o hypotéku spoločne a jeden z nich nemá príjem, priemerná mzda toho druhého za predchádzajúci rok môže dosahovať až 2 574 eur.

Mladí ľudia do 35 rokov tak môžu získať štátom dotovanú hypotéku zníženú až o tri percentá. Úrokové zvýhodnenie platí na prvých päť rokov od poskytnutia hypotéky a dotáciou k úrokovej sadzbe môže žiadateľ dostať na úver vo výške do 50 tisíc eur. Požičaná suma zároveň nesmie prekročiť 70 percent z hodnoty nehnuteľnosti. Časť úveru, ktorá prekročí niektorú z uvedených podmienok sa úročí štandardnou úrokovou sadzbou.

Tisícové úspory

Pre lepšiu predstavu, koľko môžu mladí so zvýhodnenou hypotékou ušetriť, uvádza Angelika Farkašová príklad: „Pri maximálnej, 50-tisícovej hypotéke so splatnosťou na 30 rokov sa dá vďaka zvýhodneniu usporiť mesačne aj viac ako 30 eur, čo za päť rokov trvania zvýhodnenia predstavuje sumu prevyšujúcu 1 800 eur.“ Okrem finančnej úspory umožňuje hypotéka pre mladých odklad splátky istiny alebo zníženie mesačných splátok po dobu troch rokov pri narodení dieťaťa. Výhodou hypotéky pre mladých je aj to, že klient môže kedykoľvek počas prvých piatich rokov realizovať mimoriadnu splátku úveru v akejkoľvek výške, a to bez poplatku.